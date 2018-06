Die speziellen Pilzchen aus dem Elfenwald

Unterländer Daten

Die Produktion «Ein Sommernachtstraum» des Theaters Kanton Zürich wird im Unterland wie folgt aufgeführt:



Embrach: Am Dienstag, 5. Juni, um 20.30 Uhr auf dem Schulhausplatz Dorf. Bei Regen: im Gemeindehaus Embrach.



Dietlikon: Am Sonntag, 24. Juni, um 20.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Bei Regen: im Saal Fad­acher, Fuchshalde 2.



Rümlang: Am Donnerstag, 5. Juli, um 20.30 Uhr auf dem Vorplatz Sporthalle Heuel.

Bei Regen: in der Sporthalle.



Ob jeweils unter freiem Himmel oder allenfalls auf der angegebenen Ausweichspielstätte gespielt wird, ist am Spieltag ab 13 Uhr über das Infotelefon 052 232 87 18 zu erfahren.

red