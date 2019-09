Die vielen Facettender Feuerwehr gezeigt

Die Löschfahrzeuge und die anderen schweren Motorwagen der Stützpunktfeuerwehr Bülach erregten nicht nur die Aufmerksamkeit der Kinder, sondern auch jene vieler Erwachsener. Am Freitagabend durften die Besucherinnen und Besucher der Nacht der offenen Tore die Fahrzeuge von innen und aussen erkunden. Den Geschwistern Emilie (6) und Noé (4) hat es die Autodrehleiter besonders angetan. Sie kann bis zu 30 Meter in die Höhe ausgefahren werden. Die Kinder hörten und schauten ganz genau hin, als Offizier Ralph Strebel ihnen die Knöpfe und Hebel erklärte. Die Mutter Florentine Noje besuchte den Anlass auf Wunsch ihrer Kinder. «Sie wollten die Ausrüstung der Feuerwehr unbedingt aus der Nähe betrachten.»

Beim Tag der offenen Türen bei der Feuerwehr in Kloten wagte sich Taiowa (6), ebenfalls aus Kloten, auf die hohe Leiter. (Bild: Sibylle Meier)

Ausbildung vorstellen statt Feuer löschen

Für einmal stand keine Action mit Feuer, Flammen und Rauch im Mittelpunkt. «Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Besucher persönlich zu empfangen und im Gespräch zu informieren», sagte Kommandant Rico Fehr. «Wir wollen die vielen Facetten der Feuerwehr zeigen, die Ausbildungen vorstellen, Interessenten informieren und sie nach Möglichkeit für den Dienst als ‹Firefighters› gewinnen.» Während auf Informationstafeln eine Fülle an Fakten und Zahlen vermittelt wurde, nahmen sich die Männer und Frauen der Feuerwehr Bülach den Fragen der Besucher an.

Sandro (11) und sein Bruder Claudio (8) aus Bachs testen das Funkgerät. Vielleicht sind sie in einigen Jahren richtige Feuerwehrmänner. (Bild: Sibylle Meier)

Korporal Franziska Hiltebrand aus Eschenmosen kann bereits auf eine beachtliche Anzahl Jahre in der Feuerwehr Bülach zurückblicken. «Ich trat mit 14 Jahren der Jugendfeuerwehr bei, und wusste, dass ich langfristig weitermachen will.» Die junge Frau liebt die Kameradschaft in der Feuerwehr. «Hier habe ich eine zweite Familie und echt gute Freunde gefunden», sagte sie lächelnd. «Nebst den Übungen und Einsätzen unternehmen wir auch privat vieles zusammen.» Ein grosses Ziel peilt die heute 24-Jährige an. «Mein Vater war 31 Jahre lang aktives Mitglied in der Feuerwehr. Ich will mindestens so lang dabei sein wie er.» Mit über zehn Jahren Mitgliedschaft hat sie bereits einen Drittel geschafft.

Auf Verständnis der Arbeitgeber angewiesen

Damit eine Feuerwehr funktionieren kann, sind die Mitglieder auf verständnisvolle Arbeitgeber und unterstützendes Gewerbe angewiesen. Die 80 Angehörigen der Bülacher Feuerwehr, wovon lediglich zehn Prozent Frauen sind, gehen alle einem Beruf nach und müssen dennoch rund um die Uhr abrufbereit sein. Im Alarmfall bedeutet das, innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort einzutreffen. «Ohne die Unterstützung der Arbeitgeber wäre das nicht möglich», erklärte Kommandant Rico Fehr.

Die Feuerwehr Embrachertal kann sich über mangelnden Nachwuchs nicht beklagen. Heiner Vögeli, Ressortvorsteher Bevölkerungsdienste in Embrach, führt dies auf die enge Zusammenarbeit mit den lokalen Arbeitgebern zurück. «Die Feuerwehr Embrachertal verfügt über ein starkes Korps. Unsere erfolgreiche Jugendfeuerwehr ist diesbezüglich eine wichtige Grundlage», betonte Vögeli. «Wir informieren die Arbeitgeber der Angehörigen der Feuerwehr über unser Wirken und beziehen sie mit ein.» Die Feuerwehr Embrachertal feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Den Schweizerischen Feuerwehrverband gibt es hingegen bereits seit 150 Jahren. Ein guter Grund, um die Nacht der offenen Tore zu feiern.

Heinz Roggenmoser von der Feuerwehr Bülach zeigt Besucher Dimitri Peroulis aus Bachs wie man mit der Zange ein Auto aufschneidet. (Bild: Sibylle Meier)