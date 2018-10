Diese 15 Unternehmen sollen also das Zürcher Unterland repräsentieren

Regierungsrätin Carmen Walker Späh ist Volkswirtschaftsministerin und Verkehrsministerin. «Für mich passen diese beiden Bereiche sehr gut zusammen», sagte sie, «auch weil es für die Wirtschaft, für die Unternehmen wichtig ist, vorwärtszukommen.»Es waren die einleitenden ­Sätze ihres rund halbstündigen Referats zur aktuellen kanto­nalen Verkehrspolitik, das sie im Rahmen der Herbsttagung der Standortförderung Zürcher Unterland vor gut einer Woche gehalten hat. Ihre Powerpoint-Präsentation enthielt zur Illustration dieser Sätze eine Folie mit 15 Logos von Unternehmungen, die den lokalen Bezug herstellen sollten; darüber stand der Satz geschrieben: «Regionale Unternehmen sind auf eine gute Verkehrsinfrastruktur angewiesen.»

15 Logos also, welche die regionale Wirtschaft des Zürcher Unterlands repräsentieren sollen. Dass da der Schriftzug der Flughafen Zürich AG stehen darf, wird kaum jemand ernstlich anfechten wollen. Und dann? Ja, dann wird es schon etwas kniffliger. Denn relativ grosse Unternehmungen wie etwa Bucher Industries in Niederweningen, die Biotronik in Bülach, die Sto (Schweiz) in Niederglatt oder die BMW Schweiz in Dielsdorf fehlen.

Weinland statt Unterland

Wer jetzt an Dormakaba, Eberhard Bau, Swissport, Implenia, DHL oder an die Gategroup gedacht hat, der vergisst, dass Glattal und Furttal in der offiziellen kantonalen Definition eigene Regionen darstellen und nicht zum Unterland gehören. Andererseits würde das theoretisch auch für den Flughafen gelten. Dass da das Logo der Standortförderung Zürcher Unterland prangt, mag man als «schmeichelnd» durchgehen lassen – obschon das streng genommen ein Verein ist. Dasselbe gilt für den Weinbauverein Zürcher Unterland, wo aber immerhin regionale Unternehmer vertreten sind.

Anders ist das bei Pro Weinland, wo der Name schon drauf hinweist, dass man mit dem Unterland schlicht gar nichts zu tun hat. Die übrigen Embleme, vom Kaffeemaschinenbetrieb in Schleinikon zum Kutschencenter in Eglisau, gehören zumindest zu mal grösseren, mal kleineren Unternehmungen aus der Gegend. Und mit Namen wie Vetro­pack oder Fleischli sind auch Betriebe aufgeführt, die tatsächlich die Region mit vertreten. «Wenn wir etwas nicht ausgesucht haben, heisst das nicht, dass es weniger wichtig ist», sagte Walker Späh umgehend, «es ist eben eine willkürliche Auswahl.»

Das stimmt. Nur ist die Frage, welchen 15 Betrieben der Region in den Augen der Volkswirtschaftsdirektion diese Repräsentationsehre zuteilwerden würde, gleichwohl nicht uninteressant – ganz besonders nicht für ein Publi­kum aus lauter Standort­förderern. (Zürcher Unterländer)