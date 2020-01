Dieser Bahnhof ist nicht mehr wieder zu erkennen

Ein kleiner Landbahnhof aus dem Jahr 1867 mit einem schmucken Güterschuppen samt Fachwerkfassade und vorgelagertem Kiosk: So präsentiert sich der Bahnhof Wallisellen auf dem linken Bild aus dem Jahr 1967. Dieser Anblick bot sich der Bevölkerung und den Pendlerinnen und Pendlern exakt bis am 27. November 2001. Dann erlebte die Gemeinde den wohl grössten Brand ihrer Geschichte. Sechs Kinder, damals zwischen 11 und 12 Jahre alt, entfachten beim Schuppen mit ein paar Zeitschriften ein Feuer. Ein paar explodierende Gasflaschen eines Party-Service-Lagers gaben dem Holzbau den Rest. Verletzt wurde niemand. Ein paar Jahre später zeigte sich, dass der Schuppen ohnehin einem neuen Grossprojekt hätte weichen müssen.

2010 kam es zur grossen Einweihung

Im November 2007 begannen jene Arbeiten, die das ganze Walliseller Zentrum und damit auch den Bahnhof verändern sollten. Innert drei Jahren entstand nicht nur die Überbauung Mittim, sondern auch ein neuer Bahnhof samt Trassee für die Glattalbahn. Am 25. Februar 2010 wurde das Bahnhofsgebäude samt Busbahnhof eingeweiht. Die Modernisierung, die von vielen Wallisellerinnen und Wallisellern mit etwas Wehmut beobachtet wurde, sorgte in Fachkreisen für Anerkennung: 2015 wurde der Walliseller Bahnhof als beispielhafter Verkehrsknoten in der Agglomeration ausgezeichnet. Doch bereits steht dem Bahnhof die nächste Veränderung bevor: Im Zusammenhang mit Bau dem des Brüttener Tunnels soll er massiv ausgebaut werden.