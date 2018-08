Dieser Sommer stresst auch den Wald

Die Auswirkungen der langen Trockenheit und Hitze werden Gebhard Tanner, Förster des Reviers Eglisau-Hüntwangen, in seinem Forst täglich vor Augen geführt. «Viele Laubbäume haben Schäden im Kronenbereich und werfen ihre verfärbten Blätter ab. Vor allem bei den Buchen und Eichen brechen ganze Äste weg.» Um die Blätter und die oberen Teile mit Wasser versorgen zu können, muss ein Baum nämlich in seinen Leitungsbahnen einen gewissen Druck aufrechterhalten. Wird dieser bei Wassermangel zu niedrig, reisst die Wassersäule vollends ab: Die Pflanze trocknet aus.

Zum Teil sind auch grüne Äste vom Phänomen des sogenannten Sommerbruchs betroffen. Dieser tritt nur in Jahren extremer Trockenheit auf. Für Waldbesucher besteht deshalb derzeit die Gefahr, von herabfallenden Ästen verletzt zu werden. Auch dann, wenn kein Lüftchen weht. Im Kanton Basel mussten aus diesem Grund bereits einzelne Waldstücke und eine Finnenbahn gesperrt werden.

Eichen und Buchen werfen ihre Samen frühzeitig ab.

Betreten nicht empfohlen

Förster Tanner rät, den Wald im Gebiet Eglisau-Hüntwangen momentan zu meiden: «Es ist gefährlich, zumal bereits mehrere Äste auf Wege und Strassen gefallen sind.» Aufgrund der Dürre wurden alle Grillplätze mit Feuerverboten markiert. «Bis heute halten sich die Waldnutzer diszipliniert daran», sagt der Förster.

2018 ist gemäss Tanner ausserdem ein sogenanntes Mastjahr, also ein Jahr, in dem die Bäume besonders viele Samen produzieren. Ein solches Jahr tritt je nach Baumsorte in unterschiedlichen Zeitabständen ein und ist wichtig für die Verjüngung des Waldes. Die Samenproduktion kostet die Bäume aber auch viel Energie. Und die haben sie momentan nicht. «Sie laufen auf Sparflamme, werfen ihre Samen frühzeitig ab und sind damit keimunfähig», erklärt Tanner.

Sorgen bereitet ihm und seinem Team auch der Borkenkäfer, der insbesondere der Fichte zusetzt. «Wir machen wöchentliche Kontrollgänge und transportieren befallene Bäume ab.»

Ohne Harz kein Schutz

Dass die momentane Trockenheit dem Borkenkäfer in die Hand spielt, bestätigt auch Tanners Berufskollege Patrick Schib­li, der für das Forstrevier Niederweningen-Schleinikon zuständig ist: «Fichten sind Flachwurzler. Sie kommen momentan nicht mehr an Wasser und können entsprechend kein Harz absondern.» In diesem Harz ertrinken die Käfer üblicherweise. Jetzt sind die Fichten den Tieren schutzlos ausgeliefert.

Er und seine Kollegen sind deshalb laufend damit beschäftigt, den Bestand akribisch auf Käferbefall zu sichten: «Befallene Fichten werden gefällt und abtransportiert.» Das Holz darf dabei auf keinen Fall zu nahe am Wald gelagert werden, da die Borkenkäfer sonst dorthin zurückkehren würden. «Wir lagern es auf einem Kiesplatz, rund 300 Meter vom Waldrand entfernt.» Für sein Team sei diese Arbeit in der momentanen Hitze sehr herausfordernd, da sie mit Helm und dicker Schutzkleidung arbeiten müssen. «Sie kommen jeweils tropfnass zurück.»

Die Arbeit wird den Männern nicht so schnell ausgehen. Anfang Jahr haben die Stürme Evi und Friederike dem Forst Niederweningen-Schleinikon besonders arg zugesetzt. «Wir rechnen ­damit, dass jeder Kubikmeter Sturmholz das Zwei- oder Drei­fache an Käferholz bedeutet.» Allein dieses Jahr würden 800 Kubikmeter anfallen. Im Jahr 2019 dürfte es dann sogar das Doppelte sein.

Zum Teil werden die abtransportierten Bäume durch die bereits laufende Verjüngung ersetzt. «An anderen Standorten müssen wir aktiv neu anpflanzen.» Beim kantonalen Amt für Landschaft und Natur erachtet man deshalb das Fördern von trockenheitsresistenten Bäumen als sinnvoll. Dazu zählen Eiche, Föhre, Hainbuche, Winterlinde oder Edelkastanie. Sowohl Tanner wie Schibli bringen noch eine Baumart ins Spiel: die Douglasie. Sie ist frosthärter und dürreresistenter als die herkömmliche Fichte.

Um das Risiko zu streuen, strebt man im Wald generell eine möglichst breite Palette an Baumarten an. (Zürcher Unterländer)