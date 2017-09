Dietliker wollen weiterbauen – ohne spezielle Leitplanung

Nur drei Sachgeschäfte waren an der Gemeindeversammlung von Dietlikon traktandiert. Aber die hattens in sich. Eine Baurechtsvergabe, ein 9-Millionen-Darlehen sowie eine private Initiative für eine grosse Auslegeordnung in der Dietliker Zentrumsplanung lockten am Donnerstagabend 415 Stimmberechtigte in den Fadachersaal. Das sind zwar nur 8,7 Prozent aller Stimm­berechtigten der Gemeinde, aber für eine Gemeindeversammlung aussergewöhnlich viele Teil­nehmer. Und so musste jeder ­­ver­fügbare Stuhl herbeigeschafft werden, damit auch möglichst ­jeder Stimmberechtigte in der überfüllten Halle einen Sitzplatz fand. Dass die Veranstaltung bis gegen Mitternacht dauern könnte, dachten wohl die wenigsten, als Gemeindepräsidentin Edith Zuber (SVP) die Versammlung kurz nach 20 Uhr eröffnete.

Vollendete Tatsachen

Bereits das erste Sachgeschäft des Abends – Vergabe Baurecht an Altersstiftung Hofwiesen – bot einigen Zündstoff. «Alters­wohnungen bauen ja, aber nicht dort», wetterte eine Stimmberechtigte, die lieber auf der einst dafür vorgesehenen Wiese hinter dem Alterszentrum einen Anbau wünschte. Zudem wurde die ­Reduktion (–0,75 Zinspunkte) auf den Baurechtszins kritisiert und auch die spärliche Kommunikation des Gemeinderats in dieser Sache angeprangert. Denn der Standort der zusätzlichen Alters­wohnungen wurde zuletzt ohne Mitwirkung der Bevölkerung einfach geändert. Nun beharrt die Altersstiftung darauf, auf dem Platz vor dem Hofwiesenzentrum statt dahinter bauen zu dürfen. «Man stellt uns vor vollendete Tatsachen», musste sich der Gemeinderat anhören.

Drohender Stiftungspräsident

Stiftungsratspräsident Rolf Hartmann verteidigte das Vorgehen und die jetzigen Pläne. «Hinter dem Haus planen wir nichts.» Seine abschliessende Bemerkung – «Wenn wir jetzt kein Baurecht kriegen, hören wir auf» – kam nicht eben gut an. Aber weil die Rechnungsprüfungskommission sowie die Ortsparteien von SVP über FDP und Bürgerliche Vereinigung Dietlikon bis hin zur SP ein Ja empfehlen, standen die Gegner in dieser Sache bald auf verlorenem Posten.

Mit grossem Mehr folgten die Dietliker dem Gemeinderat und stimmten für den auf 99 Jahre ausgelegten Baurechtsvertrag mit der besagten Stiftung Wohnen im Alter. Diese kann ihr ­Projekt für einen fünfstöckigen Wohnblock samt Spitex-Büros im Erdgeschoss jetzt vor dem Alters­heim realisieren.

Um die Stiftung mit flüssigen Mitteln für ihr Bauvorhaben zu versorgen, gewährten ihr die Dietliker sodann 9 Millionen Franken in einem besonders günstigen Darlehen mit 0,5 Prozent Zins. Allerdings war auch da eine sehr angeregt geführte Debatte vorangegangen. Dabei hatte Anita Sigg, eine Hochschuldozentin für Banking and Finance, eindringlich gewarnt. «Da stecken enorme Risiken drin, die wir über 20 Jahre lang tragen.» Sie erinnerte an die Immobilienkrise und kritisierte den minimalen Zins. Trotz nerviger Mikrofonausfälle – wie so oft an diesem Abend – wurde sie zwar gehört, aber nicht erhört.

Kein Drittel für an die Urne

Im dritten Traktandum ging es danach schon zu fortgeschrittener Stunde um eine Initiative aus GLP-nahen Kreisen, die eine ­sogenannte Leitplanung für die Dietliker Ortsmitte entlang der Bahnhofstrasse anregen sollte. Wiederum trat Anita Sigg ans Mikrofon, diesmal als Vertreterin des Initiativkomitees. «Wo ist bei uns eigentlich die Ortsmitte?», fragte sie in den Saal, im Wissen darum, dass dies in Dietlikon schwer zu beurteilen ist. Mit der Initiative sollte der vorhandene Spielraum «gescheit genutzt» werden für ein attraktiveres Zentrum – «Bassersdorf und Nürensdorf habens auch geschafft».

Doch die meisten Dietliker wollten davon nichts wissen. Auch hier wehrten sich die grossen Ortsparteien, der Gemeinderat, die RPK und diesmal sogar der Ex-Gemeindepräsident Kurt Schreiber (parteilos) gegen eine dreijährige Planungsphase mit vermuteten Kosten von einer ­halben Million Franken. Die ­Versammlung folgte, wie zuvor schon, mit grossem Mehr dem Antrag des Gemeinderats und lehnte die Initiative ab.

Erst gegen halb zwölf Uhr nachts beendete Gemeindepräsidentin Zuber die Versammlung. Zuvor hatte Walter Varisco noch versucht, die Initiative an die Urne zu bringen. Zumindest ein Drittel der schon etwas geschrumpften Zuhörerschaft (noch 345) hätte zustimmen müssen. Doch es fehlten rund

20 Stimmen, womit es keine schriftliche Volksbefragung an der Urne geben wird. Schon zuvor war Varisco mit demselben ­Antrag bei den anderen beiden Geschäften gescheitert. So zeigte sich an diesem Abend, dass sich die Dietliker zwar für aller­lei – auch komplexe Ange­legenheiten – interessieren und mobilisieren lassen. Aber so einfach bringt man sie nicht von der empfohlenen Linie des Gemeinderats ab. Gemeindepräsidentin Zuber sah in den Verdikten denn auch einen klaren Vertrauens­beweis. Weit nach Mitternacht ärgerte sich sodann vor allem eine engagierte Minderheit und sinnierte über «verpasste Chancen». (Zürcher Unterländer)