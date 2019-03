Dietlikons Einkaufsgebiet wird zur Baustelle

Wer im Süden Dietlikons einkauft, wird sich in den kommenden eineinhalb Jahren auf Verkehrsbehinderungen einstellen müssen. Ab 1. April wird dort nach einer langen Vorgeschichte (siehe Kasten) mit den Bauarbeiten losgelegt. «Es kommt eine schwierige Zeit auf Sie zu, aber nachher können Sie sich über eine Verbesserung freuen», sagte Thomas Maag, stellvertretender Leiter Kommunikation der Baudirektion des Kantons Zürich, am Infoanlass zu den Bauarbeiten. Gegen 200 Interessierte liessen sich im Dietliker Fadachersaal von Kanton und Gemeinde über das Grossprojekt informieren.

Auf der Neuen Winterthurerstrasse zwischen Glattzentrum und Brüttiseller Kreuz verkehren täglich 19000 Fahrzeuge - Tendenz steigend. Regelmässig, ganz speziell an den Wochenenden, ist das ganze Strassensystem im Industriegebiet völlig überlastet, der Bus ist chronisch verspätet, die Rückstaus der Autos verstopfen die Neue Winterthurerstrasse.

Neu dreht sich der Verkehr im grossen Kreisel

Eine markante Verbesserung versprechen sich Kanton und Gemeinde von ihrem gemeinsam ausgearbeiteten Strassenprojekt mit zwei Grosskreisel-Systemen, bei denen der Verkehr teilweise als Einbahn geführt wird. Beide Kreisverkehrssysteme werden als Einbahn betrieben. Auf der Industrie- und Brandbachstrasse wird eine Spur für Bus und Velos reserviert. Dadurch sollen die Busse pünktlicher verkehren.

Die drei bestehenden Lichtsignalanlagen an der Neuen Winterthurerstrasse werden um- und ausgebaut und erhalten teils zusätzliche Abbiegespuren, sodass Grünphasen besser ausgenutzt und die Kapazitäten gesteigert werden können.

Ausserdem werden die Neue Winterthurerstrasse und die Seitenstrassen instandgesetzt, sowie verschiedene Werkleitungen ersetzt. Die Personenunterführung Brandholzweg unter der Neuen Winterthurerstrasse wird saniert und die Brücke über den Altbach bei der Kreuzung Winterthurer-/Pappel-/ Industriestrasse neu gebaut.

Das Vorhaben kostet insgesamt 24 Millionen Franken, 16 Millionen übernimmt der Kanton, 8 Millionen gehen zu Lasten der Gemeinde Dietlikon. «Es wird eine intensive Bauphase, bei der bis zu zehn Baugruppen gleichzeitig im Einsatz sind. Es wird teilweise auch nachts und an den Wochenenden nach Ladenschluss gearbeitet», erklärte Stefan Schmon zuständiger Projektleiter beim Tiefbauamt.

Im April geht es im Westen los

Die Hauptarbeiten beginnen Mitte April im westlichen Teil. Auf Höhe des McDonalds wird das Linksabbiegen von der Neuen Winterthurerstrasse in die Industriestrasse wird nicht mehr möglich sein. Wer von Wallisellen her kommt und von der neuen Winterthurerstrasse beim Coop in die Dübendorferstrasse einbiegen möchte, wird neu bereits vorher über die Industriestrasse Richtung Jumbo-Kreisel geführt.

Auch das Rechtsabbiegen von der Dübendorferstrasse in die Neue Winterthurerstrasse wird nicht mehr möglich sein. Der Weg führt dann über die Brandbachstrasse. Gewisse Abschnitte der Bahnhofstrasse und der Alten Winterthurerstrasse sind für Fussgänger gesperrt. Die Haltestelle Dübendorferstrasse muss für die Buslinien 748 und 787 temporär verschoben werden.

Im Herbst 2020 ist alles überstanden

Die erste Bauphase dauert voraussichtlich bis Ende Juli 2019. Bis im Oktober sollte das neue Verkehrsregime eingeführt sein. Dann beginnen die Hauptarbeiten am östlichen Einbahnsystem, also im Gebiet Ikea und Kino. Im Herbst 2020 sollte der Verkehr im Industriegebiet dann endgültig flüssiger rollen.

«Wir werden Sie über den Baufortschritt und die damit verbundenen Einschränkungen laufend informieren», versprach Maag.

(Zürcher Unterländer)