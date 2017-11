Doppelhort im Glattpark

Der Stadtrat von Opfikon beantragt für den Ausbau eines Doppelhortes im Stadtteil Glattpark einen Kredit von 460 000 Franken. Wie aus der entsprechenden Medienmitteilung hervorgeht, wird zusätzlich dem Gemeinderat der jährliche Bruttomietzins von 76 080 Franken zur Bewilligung unterbreitet.

Wie es in der Mitteilung heisst, würden derzeit viele Kinder aus dem Glattpark Plätze der schulergänzenden Tagesbetreuung in den beiden Schulanlagen Oberhausen und Lättenwiesen belegen. Die dortigen Angebote seien aber bereits jetzt derart stark ausgelastet, dass es dringend nötig werde, im Glattpark 42 zusätzliche Plätze zur Verfügung zu stellen. Zu Realisierung dieser Pläne seien nun am Boulevard Lilienthal 31, 33 und 35 ideale Mieträume gefunden worden.

Als Mietbeginn wird der 1. Juni 2018 vereinbart. Die geplante Mietdauer erstreckt sich auf 10 Jahre und beinhaltet Verlängerungsoptionen. (red)