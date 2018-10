Drei Briten wollen 150'000 Zigaretten schmuggeln

Drei Briten waren mit einem Schweizer Mietwagen von Zürich über das Zollamt Lottstetten nach Deutschland eingereist und gaben an, sie hätten «Küchenutensilien» dabei. Bei der Kontrolle verwickelten sie sich immer mehr in Widersprüche, wie das Hauptzollamt Singen am Dienstag mitteilte.

Als die Zöllner den Wagen des Trios genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie in acht geladenen Kartons keine «Küchenutensilien» sondern jede Menge unversteuerte Zigaretten. Die drei Männer im Alter zwischen 19 und 53 Jahren wollten diese bei der Post in Jestetten aufgeben und nach England schicken.

Gegen die drei Briten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie müssen mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Die Zigaretten wurden sichergestellt. (mcp/sda)