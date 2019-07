Drei Frauen und zwei Männer buhlen um einen Sitz im Gemeinderat

Bei den Oberembracherinnen und Oberembrachern ist die Wahlausschreibung vom 10. Mai auf reges Interesse gestossen. Wie die Gemeinde auf ihrer Website mitteilt, liegen nach Ablauf der zweiten Frist fünf definitiven Wahlvorschläge vor. Für den freien Sitz in der Exekutive kandidieren demnach Unternehmerin und Klassenassistentin Nadine Bär (parteilos, Jahrgang 1977), Biologin Alexandra Kress (parteilos, 1968), Rechtsanwältin Alina Totoescu Wolperth (parteilos, 1970), IT Projektleiter Marco Weber (parteilos, 1968) und Landwirt Michael Welz (EDU, 1968).

Weil mehr Personen vorgeschlagen wurden, als Stellen zu besetzen sind, sind die Voraussetzungen für die stille Wahl nicht erfüllt. Somit findet am 1. September eine Urnenwahl mit einem leeren Wahlzettel und einem Beiblatt statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist für den 20. Oktober terminiert.

Nachfolge von Matthias Walder

Grund für die Ersatzwahl ist der Rücktritt von Gemeinderat Matthias Walder (SVP). Er hatte im Frühling mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Gemeinderat ablegen wird. Der Bezirksrat hat Walders Rücktrittsgesuch am 24. April genehmigt.

Der 1969 geborene Architekt und Unternehmer wohnt seit 2011 in Oberembrach und hat zuvor sieben Jahre in Embrach gelebt, wo auch sein Architekturbüro angesiedelt ist. Walder wurde 2016 in stiller Wahl ins Amt gehoben, als die damalige Vizepräsidentin Verena Koch Hanselmann (parteilos) ebenfalls in stiller Wahl zur neuen Präsidentin erkoren wurde. Sie trat damals die Nachfolge des zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Bernhard Haas (parteilos) an.

Haas war bereits im Dezember 2015 nach beinahe zehn Jahren im Amt aus persönlichen und auch gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. (red)