Drogenkuriere am Flughafen verhaftet

Zusammen mit dem Zoll hat die Kantonspolizei Zürich am Dienstag am Flughafen-Zürich zwei Männer festgenommen, die eine grosse Menge Khat in die Schweiz einführen wollten.

Ein 35-jähriger Amerikaner sowie ein 38-jähriger Schweizer reisten von Nairobi via Dubai nach Zürich. Bei der Kontrolle des Gepäcks kamen beim Kurier aus den Vereinigten Staaten rund 65 Kilogramm Khat sowie beim Schweizer zirka 35 Kilogramm Khat zum Vorschein. Die Drogen wurden sichergestellt, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Nach den polizeilichen Befragungen wurde der Amerikaner der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. Gegen den Schweizer wurde bei der Untersuchungsbehörde wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Strafuntersuchung eingeleitet. (far)