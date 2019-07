Dunkelgrüner Mini flüchtet vor der Polizei

Ein bislang unbekannte Fahrer eines dunkelgrünen Minis hat sich am gestern in Tiengen durch Flucht einer Polizeikontrolle entzogen. So sollte der Mann hinter dem Steuer gegen 11.15 Uhr in der Industriestrasse kontrolliert werden. Er hatte die Grünphase der Ampel verpasst, weil er offensichtlich mit seinem Handy beschäftigt war.

Als er den Streifenwagen erblickte, gab er Gas. Quer durch Tiengen flüchtete er vor dem Einsatzwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn folgte. Dabei mussten andere Verkehrsteilnehmer dem Mini ausweichen und bremsen, damit nichts passierte. Im Schlüchttal verlor sich schliesslich die Spur des Minis.

Hinweise und Zeugen gesucht

Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen bittet nun Personen, die gefährdet wurden, sich dort zu melden (Kontakt 0049 07751 8963-0). Ebenso sind weitere Hinweise zu dem dunkelgrünen Mini mit auswärtigen deutschen Kennzeichen und dessen Fahrer für die Ermittlungen von Bedeutung. (red)