Eglisau setzt sich für das Morgen ein

Die Menschen durch positive Botschaften motivieren, sich für die Umwelt einzusetzen – das ist das Ziel des Projektes Tomorrow in Eglisau. Die Basis dafür bildet der gleichnamige im Jahr 2016 erschie­nene Film, der Themen wie Landwirtschaft, Klima­wandel und Ökologie behandelt.

«Tomorrow» wurde im Juni im Dorf öffentlich vorgeführt, und aus der Veranstaltung ist eine Urban-Garde­ning-Aktion hervorgegangen (der ZU berichtete): Seit Juli steht an der Rheinstrasse ein Weidling, in dem Kräuter, Blumen und Gemüse wachsen.

Die Eglisauer dürfen sich dort bedienen. «Das Angebot wird ­rege genutzt. Einzelne Personen haben sogar sehr viel mitgenommen», sagt Gemeindepräsidentin Ursula Fehr, die «Tomorrow» unterstützt. Die Reaktionen auf den Gratis-Garten seien durchwegs positiv gewesen, weswegen dieser bis auf weiteres bestehen bleibe.

Oberhalb des Weidlings wohnt Peter Fischer. Er hat sich der ­Pflege von Petersilie, Schnittlauch, Kohlrabi und Co. angenom-men. Mit einem Schild ermuntert er die Leute, nicht nur zu nehmen, sondern auch anzupflanzen.

Engagierte Einwohnerschaft

Initiator des Projektes Tomorrow ist Jürg Hugelshofer, der unter anderem auch Vorstandsmitglied der Ortspartei Fokus Eglisau ist. Er hatte die Idee, im Dorf Urban Gardening zu betreiben. Den ökologischen Wert sieht er darin­, dass die Pflanzen nicht importiert werden und dass keine Transportwege anfallen: «So werden die Leute daran erinnert, dass nicht alles von den grossen Lebensmittelgeschäften produziert wird. Der regionale Anbau muss stärker gefördert werden.»

Wie der Name «Tomorrow» es schon besagt, ist es der Gedanke an das Morgen – konkret an die Zukunft seiner sechs Enkelkinder –, der Hugelshofer motiviert: «Wenn ich mir vorstelle, wie die Welt in 40 Jahren aussieht, ohne dass wir etwas unternehmen, sieht die Zukunft der Kinder nicht gut aus.» Weiter sei es ihm ein Anliegen, die Gemeinde zu verschönern und umweltfreundlicher zu gestalten.

Doch nicht nur Jürg Hugels­hofer engagiert sich, er konnte auch das Interesse der Einwohnerschaft wecken: An der Schule haben die Kinder nach dem «Tomorrow»-Anlass ein Hochbeet bepflanzt. Daraufhin haben sich zwei Eglisauerinnen beim Initiator gemeldet und kümmern sich nun um weitere solche Aktionen in der Schule. Eine andere Bür­gerin hatte die Idee, die brachliegende Wiese neben der Kirche ebenfalls mit Nutzpflanzen zu versehen.

Deswegen treffen sich dort nächsten Montag die Gärtnerin des Werkes, Debora Büeler, und der Landschaftsgärtner Richard Winkler, der die Idee so gut fand, dass er die Pflanzen gar sponsert. «Das ist genau die richtige Fortsetzung von ‹Tomorrow›. Kirche, Gemeinde und Schule arbeiten zusammen auf die pri­vate Initiative von Jürg Hugelshofer hin», sagt Ursula Fehr zufrieden. (Zürcher Unterländer)