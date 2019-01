Eglisau wird für 12 Monate zur Baustelle

Die anstehende Sanierung der Burgstrasse in Eglisau wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Gemeinde werde die Strasse am rechten Rheinufer «umfassend sanieren», teilt der Gemeinderat mit. Konkret beinhalten die Baumassnahmen die Erneuerung des Strassenoberbaus, der Randabschlüsse und der Strassenentwässerung sowie eine neue Strassenbeleuchtung, neue Wasserversorgungsanlagen und Kanalisationen. Darüber hinaus werden die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) ihre Grundversorgungsleitungen teilweise erneuern und ausbauen.

Start im Sommer

Der Startschuss für die Arbeiten erfolgt im Sommer. Wie die Behörde weiter schreibt, soll die Ausführung in mehreren Abschnitten erfolgen. Die Bauzeit wird mit rund 12 Monaten angegeben. Noch vor Baubeginn werden die Anstösser der Burgstrasse zu einer eigens einberufenen Informationsveranstaltung geladen.

Die Zufahrt zu den einzelnen Liegenschaften werde «so weit als möglich gewährleistet», führt der Gemeinderat aus. «Es ist ­allerdings mit Behinderungen zu rechnen.» Über Verkehrsbehinderungen, Strassensperrungen und Umleitungen soll die Bevölkerung jeweils mittels Flyer informiert werden. (red)