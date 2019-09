Ehemalige Industriebrache füllt sich mit Leben

Eine gute Woche nach ihrem Einzug in die 3,5-Zimmerwohnung im dritten Stock des «Lindihofs» ist alles perfekt eingerichtet bei Staffan Thorsell und Aneta Lukomska: Die Lampen sind montiert, die Bilder hängen an den Wänden, die Umzugskartons sind aus dem Blickfeld verschwunden. «Ich kann es nicht leiden, wenn Dinge einfach herumstehen», sagt Aneta Lukomska lachend und zwinkert ihrem Lebenspartner zu. Dieser zeigt sich über sein neues Zuhause begeistert: «Meine Erwartungen wurden übertroffen», sagt der 40-jährige gebürtige Schwede, der in der Ikea in Dietlikon als Koordinator in der Möbelmontage tätig ist.

Virtuelle Besichtigung

Dabei hatte das Paar die Wohnung vor dem Bezug nie besichtigt. Der Besuch einer Musterwohnung sowie ein virtueller Rundgang genügten, um die beiden zu überzeugen. Nun ist seit Anfang Monat die Mietwohnung mit zwei Badezimmern, einem Waschturm und einem gedeckten Balkon ihr neues Zuhause. Beeindruckt ist Staffan Thorsell von der Haustechnik. Die Beleuchtung, die Bodenheizung und die Lüftung lassen sich über ein in der Wand angebrachtes Panel steuern. Praktisch findet er auch die Video-Türsprechanlage und dass sich das Garagentor mittels einer Scanfunktion öffnet, wenn er mit dem Auto davor steht. Nur etwas vermisst er: «Ich habe immer noch keinen Platz in der Wohnung gefunden, wo ich den Staubsauger verstauen kann.» Der Einbauschrank im Eingangsbereich biete dafür keinen Platz.

Schulwechsel geglückt

Aneta Lukomska hatte anfänglich Bedenken, da der Umzug der Familie von Kloten nach Bülach auch einen Schulwechsel für ihre Tochter Antonina bedeutete. Die Zehnjährige besucht mittlerweile die vierte Klasse im Schulhaus Hohfuri. «Es gefällt ihr hier super», freut sich die Mutter. Im Dezember erwartet Aneta Lukomska, die ursprünglich aus Polen stammt und in Zürich in einem Hotel arbeitet, ihr zweites Kind. Der Familienzuwachs bereitet dem Paar insofern etwas Kopfzerbrechen, als dass dann eigentlich ein Zimmer fehlen wird. Aber vorläufig würden sie sicher nicht schon wieder umziehen. Und wenn, dann innerhalb des Areals «Im Guss».

Denn die Familie ist nicht nur von der neuen Wohnung begeistert, sondern vom ganzen Konzept der Überbauung. Diese besteht aus drei sogenannten Höfen – dem Lindi-, Hard- und Langenhof – zu denen je drei bis vier Häusergruppen und ein Innenhof gehören. Jede Hofeinheit wurde von einem anderen Architektenteam entworfen. Die Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern unterscheiden sich hinsichtlich der Grundrisse und des Innenausbaus. Im Freien sind zahlreiche Grünflächen mit Sitzbänken und kleinen Kinderspielplätzen angelegt.

Während sich die 343 Mietwohnungen auf dem Areal «Im Guss» im Besitz zweier Immobilienfonds der Credit Suisse befinden, gehören weitere 73 Eigentumswohnungen, verteilt auf fünf Häuser, der Allreal AG. Alle Wohnungen sind verkauft und werden laufend bezogen.

Gastronomie noch offen

Für die Vermietung der Wohnungen ist die Immobilienverwaltungsfirma Privera AG zuständig. Laut Mediensprecherin Katharina Bornhauser wurden für über die Hälfte der 343 Wohnungen Mieterinnen und Mieter gefunden. Die Vermarktung der 2,5- bis 5,5-Zimmer-Einheiten laufe auf Hochtouren. Betreffend eines Mietermixes habe man keine konkreten Vorgaben: «Alle sind willkommen». Mit 85 Prozent ist auch ein Grossteil der 5640 Quadratmeter umfassenden Gewerbefläche im denkmalgeschützten Längsbau im Westen des Areals vermietet. Ende August zogen eine Coopfiliale, ein Fitnessstudio, eine Kinderkrippe und weitere Firmen ein. Bereits im Sommer ist die Musikschule Zürcher Unterland ins Areal eingezogen. Gefragt seien auch die voll ausgebauten Büroflächen, so Bornhauser.

Noch sind Staffan Thorsall und seine Familie fast die einzigen Mieter im Lindihof. Sie sind gespannt, wer nach dem offiziellen Einzugstermin am 1. Oktober dazu kommen wird und freuen sich schon auf neue Begegnungen und vielleicht auch Freundschaften. «Schön wäre, wenn man hier auch irgendwo einen Kaffee trinken könnte», so der Wunsch von Aneta Lukomska. Doch noch besteht dazu keine Möglichkeit.

Wer das geplante Gastronomieangebot auf einer Fläche von gut 280 Quadrametern übernehmen wird, ist zur Zeit noch offen. Gemäss der Privera AG ist man im Gespräch mit einem Mietinteressenten. Anfänglich war auch noch eine Turmbar angedacht. Doch die Fläche im Turm wird nun als Atelier oder Büro vermietet.