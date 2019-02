Ein Abend mit Spezialspaghetti und rasanten Rededuellen

Vor dem Bühnenprogramm des Oberembracher Männerchors stärkten sich die rund 230 Besucher mit den sogenannten Chränzli-Spaghetti, einer Spezialität, die es nur im Rahmen dieses Anlasses gibt. Den Service übernahmen die Damen des Frauenvereins. Nach dem Essen gehörte die Bühne dann ganz den Chorherren. Mit Mani Matters «De Ferdinand isch gschtorbe» bis zu «Veronika der Lenz ist da» spannten sie ihren musikalischen Bogen. Erst zum zweiten Mal sangen sie dabei unter der Leitung von Martin Widmer, seines Zeichens auch Oberembracher Gemeinderat.

Im Publikum sass die elfjährige Lena Wolperth und lauschte den Männerstimmen. Dies weil ihr Vater im Chor mitsingt. «Normalerweise höre ich andere Musik», sagte die Fünftklässlerin, «aber mein Vater hat mich eingeladen und den Chor live zu hören ist wirklich schön».

Crêpes von der Ex-Dirigentin

Aufmerksam verfolgte auch Gret Rechsteiner die Darbietung. Sie hatte den Chor rund 50 Jahre lang dirigiert und gab ihr Amt vor zwei Jahren ab. «Als das erste Chränzli ohne mich als musikalische Leiterin über die Bühne ging, da verspürte ich schon etwas Wehmut», gestand die pensionierte Lehrerin. «Aber was ich heute Abend zu hören bekam, erfreute mein Herz, weil ich sehe: Dem Chor geht es gut, er hat Zukunft.» Noch immer fühlt sich Rechsteiner eng mit dem Männerchor verbunden. Und so liess sie es sich nicht nehmen, zu später Stunde süsse und salzige Crêpes zu Gunsten des Chors, anzubieten.

«Irgendwo im Nirgendwo», so heisst die Komödie in drei Akten, die als nächstes auf dem Chränzli-Programm stand. Der Programmierer Kurt Walther, dargestellt von Emil Bänninger, findet sich nach einem heftigen Autounfall plötzlich im Nirgendwo wieder. Was mit ihm geschehen soll, das bespricht er im ersten Akt mit den beiden weiteren Hauptdarstellerinnen Frau Düvell (gespielt von Lynn Bertschy) und Frau Engelen (Jill Bertschy). In diesem wortreichen Teil der Aufführung, bei dem kaum Handlung vorkam, entwickelten sich zwischen den Protagonisten rasante Rededuelle. Der zweite Akt spielt sich dann im irdischen Leben von Kurt Walther ab. Und in diesen Szenen kam dann die Komödie zum Vorschein, das pralle Leben spielte sich ab. Acht Leute bevölkerten die Bühne, es wurde gestritten, angeklagt, gezetert und verzweifelt die Hände gerungen, sehr zur Freude des Publikums. Im dritten und letzten Teil kommt es zum Eklat und die Damen Düvell und Engelen machen eine fatale Entdeckung.

Als Souffleuse angefangen

Mit der Rolle der Frau Engelen hatte Jill Bertschy eine der textlastigen Partien gefasst. Ihre Laufbahn hatte sie innerhalb der Theatergruppe als Souffleuse begonnen, dann wechselte sie auf die Bühne, zuerst mit einer kleinen Rolle, diesmal war es eine Hauptrolle. «Ich bin Mutter zweier kleiner Kinder und das Textlernen war für mich eine schöne Abwechslung zu meinem Alltag», sagte Bertschy. Sie bekunde keine Mühe damit, alles unter einen Hut zu bringen – das Lernen sei für sie bereichernd.

Etliche Mitglieder des Männerchors hatten am Samstag eine Doppelrolle zu besetzen. Zuerst der Auftritt mit dem Chor, danach wirkten sie im Theater mit. Dass beim 30-Mann-Chor ungefähr die Hälfte der Mitglieder im Arbeitsleben stehen, wertet der Präsident Urs Zumstein als ein positives Zeichen. «Wir haben eine gute Mischung aus allen Altersgruppen», stellte er zufrieden fest. «Das Singen gibt jedem von uns viel Freude und stärkt uns für den Alltag», sagt er.

Die Besucher des Chränzli durften sich einen Abend lang entspannen, sich am Gesang erfreuen; zum Ausklang spielte eine Ländlermusik. Wer wollte, der konnte einen Abstecher in die Nirgendwo-Bar machen. Ein Liederwettbewerb mit attraktiven Preisen rundete den Unterhaltungsabend ab.

Wiederholung: Am kommenden Samstag, 9. Februar 2018, wird im Schulhaus Zweigärten in Oberembrach dasselbe Chränzli-Programm noch einmal gegeben. Die Festwirtschaft ist ab 18 Uhr offen, das Bühnenprogramm startet um 19.30 Uhr. (Zürcher Unterländer)