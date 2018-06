Ein Altersheim – drei Fragen – viele Optionen

Bei der Entscheidung ums Gemeindepräsidium von Bassersdorf ist die Ausgangslage einfach. Hier stehen am 10. Juni zur Auswahl: Doris Meier, bisherige Amtsinhaberin der FDP, und Richard Dunkel, bisheriger Gemeinderat (parteilos/ex FDP). In der zugleich durchgeführten Abstimmung über die Zukunft des Altersheims Breiti sind die Wählerinnen und Wähler beim Ausfüllen ihres Wahlzettels schon deutlich stärker gefordert. Die vorliegende Initiative lässt sich nämlich nicht in einer einzigen, einfach verständlichen Frage abhandeln. Gleich drei Fragen (siehe Box) müssen die Bassersdorfer beantworten, um ihre Meinung zum weiteren Vorgehen punkto Altersheim zu äussern.

Das eröffnet viel Raum für Fehler und Missverständnisse. Nebst Ja und Nein zu den zwei vorgeschlagenen Betreibervarianten gibt es auch eine Stichfrage, falls die Varianten A und B nach der Auszählung am 10. Juni eben beide eine Ja-Stimmen-Mehrheit haben. Und weil ein Durchblick bei so vielen Antwortvarianten nicht so einfach ist, hat der ZU die Empfehlungen des Initianten, des Gemeinderats sowie die Parolen der Ortsparteien zusammengetragen.

Denn es wäre ein Missverständnis, anzunehmen, dass der Urheber der Einzelinitiative, Adolf Kellenberger, eine der Varianten – A oder B – wünscht. Er favorisiere nämlich zweimal Nein, was grundsätzlich der Beibehaltung des Altersheims in der jetzigen Form bedeuten würde, lässt er ausrichten. Allerdings hiesse das nicht, das nichts verändert oder angepasst werden dürfte, gibt Kellenberger zu bedenken. Er sieht nämlich die Wiedereinführung einer unabhängigen Altersheimkommission, ausgestattet mit einem Globalbudget, als beste Lösung.

Der Gemeinderat empfiehlt hingegen die Kombination Ja – Nein, was bedeuten würde, dass das Altersheim mit einer Leistungsvereinbarung an einen externen Betreiber ausgelagert würde. An wen, darüber würde voraussichtlich im Herbst separat abgestimmt. Während die SVP und die FDP die Haltung des Gemeinderats unterstützen, ist die SP klar der Meinung des Initianten (Stichfrage: B). Die EVP hat sich auf keine Empfehlung einigen können, man sehe aber Flexibilisierungs- und Anpassungsbedarf, heisst es. Die neu entstandene IG Basi propagiert dagegen die Variante B, bei welcher das Altersheim in eine neue Rechtsform übergehen soll, mit der Auflage, dass die Stimmenmehrheit weiterhin bei der Gemeinde Bassersdorf bleibt. (zuonline.ch)