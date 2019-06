Ein Ausbrecher aus dem Flughafengefängnis wieder in Haft

Der Mann wurde am Mittwochabend in der Stadt Zürich verhaftet. Kurz nach 22 Uhr hatte eine Streifenwagenpatrouille der Stadtpolizei den Mann beim Bellevue kontrolliert. Bei den Abklärungen stellte sich heraus, dass es sich um einen der drei Männer handelte, die am Samstag, 8. Juni 2019, aus dem Flughafengefängnis geflohen waren. Er wurde verhaftet und dem Migrationsamt zugeführt.

Die drei Häftlinge warteten im Flughafengefängnis auf ihre Ausschaffung. Sie sassen dort wegen Verstosses gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz. (mcp/sda)