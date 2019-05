Ein Bauernhaus voller Hobbykunst

Das alte Bauernhaus der Familie Bertschi bot am Wochenende zum vierten Mal das passende Ambiente für 19 ausstellende Künstler. Es schien auch diesmal, als würden die verschiedenen Kunstobjekte dem Haus neues Leben einhauchen.

Als Besucher durfte man eine besondere Vielfalt erleben. Neben Bildern in verschiedenen Stilrichtungen waren es Objekte aus Ton, Eisenskulpturen und Dekorationsartikel, welche die Blicke auf sich zogen. Jeder der Hobbykünstler zeigte seine Werke mit Stolz und erzählte von den den Ideen und Beweggründen, welche hinter all diesem Kunstschaffen stecken. Bei Kunst am Rank wurde auch diesmal nicht nur präsentiert – es wurden Geschichten erzählt.

Jeder Kunst ihr Plätzchen

Ruth Meier war einfach nur glücklich. Sie war es, die vor etlichen Jahren den Traum gehabt hatte, Kunst in diesen Räumlichkeiten zu präsentieren und damit Künstlern aus der Region eine Plattform zu bieten. «Ich bewundere die Kreativität, die Vielfalt, aber auch die Harmonie.» Auch OK-Präsident Christian Meier war zufrieden. Das Echo von Künstlern und Gästen sei sehr gut. «Jedes Kunstwerk hat in diesem Haus sein Plätzchen gefunden.»

Tanja Schläpfer von der Frauengruppe zeigte ihre mit Blumen bepflanzten Steinkörbe und Tassenkistli: «Wir 14 Frauen kommen einmal im Monat zusammen und basteln alle gemeinsam am Gleichen.»

Mario Campigotto sägt aus einem Holzblock eine Kuh.

Bei den Tonsachen von Ludwig und Brigitte Dietrich gab es die verschiedensten Tiersujets zu bestaunen – alle bei 1250 Grad gebrannt und wetterfest. Der 85-Jährige ist immer noch regelmässig in seiner Werkstatt anzutreffen. «Die Arbeit macht mir viel Spass.» Auch Yvonne Werren aus Bachenbülach präsentierte Tonkreationen. Auf dem Herd in der alten Küche standen Eier legende Hühner, während nebenan die Biber an ihren Ästen nagten und Füchse scheinbar lebendig die Szenerie beobachteten.

Im Inneren der Scheune war ein Tisch gedeckt, als wolle gleich eine Hochzeitsgesellschaft daran Platz nehmen. Mit liebevollen Details war es Barbara Parillo gelungen, die von ihr genähten Tischsets und Serviettenringe in Szene zu setzen. Sandy Hubers Leidenschaft gilt den genähten Kinderkleidchen, während Vreni Huber-Eberhard ihren Teddybären scheinbar Leben eingehaucht hat.

Mischung macht den Erfolg

Der St. Galler Mario Campigotto nahm derweil im Freien seine Motorsäge in die Hand und zauberte innert einer halben Stunde aus einem Block Holz eine Kuh. Diese wurde umgehend von einem Gast erstanden.

Hausi Frei aus Niederglatt zeigte sich begeistert von Kunst am Rank. «Eine sensationell gemachte Ausstellung. Schön, dass man dafür keinen Eintritt bezahlen muss.» Barbara und Thomas Volkart aus Windlach schätzten neben der Vielfalt der ausgestellten Kunst auch die regionale Kulinarik mit Spiessli und vor Ort gebratenen Kartoffeln aus neuer Ernte. «Diese Kombination passt», sagte Thomas Volkart.

Kunst am Rank kann dieses Wochenende nochmals besucht werden. Informationen unter www.kunstamrank.ch. (Zürcher Unterländer)