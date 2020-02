Ein Clown, der zum Nachdenken anregte

Pic kam fast schüchtern auf die Bühne und schien in Erklärungsnot. Viele würden sich beschweren, was für ein komischer Kauz er denn sei, da er nie seine Brille weglegen würde. Doch wie solle er dies denn tun, fragte er das Publikum. «Es geht nicht. Ich kann auch niemandem die Hand geben. Wie soll ich Ihnen so die Hand geben?», fragte der berühmte Clown mit dem Verweis auf die Brille, die er nicht im Gesicht trug, sondern die an seiner Hand festgeklebt war. Er habe nur die Bügel neu an die Brille leimen wollen. Dass man den Begriff «Sekundenkleber» hätte wörtlich nehmen müssen, sei ihm nicht klar gewesen.

Seit Jahrzehnten steht er schon auf der Bühne

Mit diesem Dilemma begann am Samstag die erste Geschichte von Clown Pics Programm «Komische Knochen» im Sigristenkeller in Bülach. Was auf Papier simpel anmutet, lebte dank Pics Bühnenpräsenz live sofort auf. Jede Bewegung war ein Statement, kein Wort überflüssig, jeder Gesichtsausdruck vermittelte eine Palette von Gefühlen. Charisma hatte Pic und eine sympathische Wärme, die von der Bühne in die hintersten Reihen des vollen Kellers hinausstrahlte. «Komische Knochen» erzählte vom Leben als Clown. Und darüber weiss Pic viel, schliesslich blickt er auf ein halbes Jahrhundert Erfahrung mit eigenen Programmen zurück. Viele Jahre war er mit dem Circus Roncalli unterwegs. Und auch beim Circus Knie hatte er Auftritte.

Pic erzählte von den Fahrkünsten seines 96-jährigen Nachbarn Dosenbach, von verrückten Familienkonstellationen und von Kioskfrauen, die angeblich nie auf die Toilette gehen dürfen. Die Witze waren nie böse, sondern herzlich, regten oft zum Nachdenken an – auch die abstruseren Geschichten, wie etwa diejenige über einen Mann, der den Wind bündeln und bügeln und Feuer fangen und verkaufen könne.

Aus dem Leben eines Saxofons

Für lautere Momente griff Pic meistens auf sein Saxofon zurück. Seltener setzte er das Sopraninosaxofon ein – obwohl er den ganzen Lebenslauf seines Instruments zur Hand hatte: Während des Zweiten Weltkrieges sei es gebaut worden und sei dann von unerfahrenen Musikliebhabern regelmässig weitergereicht worden, bis es in Pics Händen gelandet sei. Dass das Instrument «hoch, schrill und für öffentliche Vorträge ungeeignet» sei, demonstrierte der Clown mit Erfolg. Später zauberte er ein Miniklavier aus einem Koffer und spielte es mit Maske als manischer Pianist. Über ein Dutzend weitere Maskengesichter und -fratzen kamen am Abend aus den Koffern auf Pics Kopf, und er zeigte, dass er mit Pantomime jede Persönlichkeit ausdrücken kann. Für den Schluss flogen natürlich Pics berühmte Seifenblasen herum, «die kleinsten der Welt» – und das konnte man sicher wörtlich nehmen. Die in der Zugabe gezeigten, noch kleineren Seifenblasen konnte allerdings nur noch Pic selbst irgendwo schweben sehen.