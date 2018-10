Ein Gemeinschaftsraum für die Bevölkerung

Zu den Legislaturzielen 2018 bis 2022 des Gemeinderats von Freienstein-Teufen zählt – neben einer Grundsatzabstimmung zu einer möglichen Fusion mit der Politischen Gemeinde Rorbas und der Schulgemeinde Rorbas-Freienstein-Teufen – die Umnutzung des alten Schützenhauses in Freienstein, das der Bevölkerung dereinst als Gemeinschaftsraum zur Verfügung stehen soll. Es ist geplant, ein bedarfsgerechtes Konzept mit entsprechendem Kostenrahmen zur Abstimmung zu bringen.

Bis im Sommer 2020 wird die Infrastruktur des alten Schützenhauses allerdings weiterhin als Lagerraum für den Werkbetrieb genutzt. Bis der zeitgemässe und an zentralem Standort geplante Werkhof steht, kann auch das Schützenhaus nicht umgenutzt werden. Es ist jedoch klar, dass Privatpersonen und Vereine in Zukunft von einer Gemeindeinfrastruktur für Anlässe profitieren werden. Zahlen zu den Kosten sind noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass ein entsprechendes Umnutzungskonzept den Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung vorgelegt wird.

Keine Änderung des Steuerfusses geplant

In der laufenden Legislatur wird auserdem ein gesunder und stabiler Finanzhaushalt angestrebt. Gemeindeschreiber Marco Suter erklärt, dass an der Gemeindeversammlung vom 26. November ein seit 2013 gleichbleibender Steuerfuss von 34 Prozent beantragt wird. Bleibt der Steuerfuss der Schulgemeinde ebenfalls auf Vorjahresniveau von 65 Prozent, ergibt das total 99 Prozent. Es ist geplant, die Konsumaufwendungen über die laufenden Erträge zu finanzieren. Bei den Gebühren für die Wasserversorgung peilt der Gemeinderat eine Stabilisierung an. (red)