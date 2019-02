Ein Konzert mit fast höfischem Glanz

Es ist eine längst vergangene, helle Welt, in die das Ensemble Voces Suaves sein Bassersdorfer Publikum entführt hat. Unter dem bildhaften Titel «Vicino un chiaro e cristallino fonte» (etwa «In der Nähe einer kristallklaren Quelle») haben die drei Damen und fünf Herren Madrigale, eine Hirtenliedfolge, von Claudio Monteverdi, Giaches de Wert und anderen Renaissancekomponisten interpretiert.

Ursprünglich war das Madrigal eine freie Gedichtform. Entstanden in der Zeit um 1520 in Italien eignete es sich vorzüglich als Liedtext. Die Inhalte der Hirtenlieder, auch Schäferdichtung genannt, beschreiben die Natur, die Pflanzen, die Sonne, die Tiere und besonders das Wasser und die Liebe. Musik, wie sie damals an den Höfen in Italien, hauptsächlich in Mantua, gepflegt wurde.

Unaufgeregt, ohne Vibrato

Mit ihren «sanften Stimmen» – ebenso gut könnte man sie «samtene Stimmen» nennen – haben die Künstler eine idyllische Atmosphäre geschaffen, wie sie selten in einem Konzert anzutreffen ist. Dabei haben sie sich in immer wieder anderen Ensemblekombinationen aufgestellt, von zwei Sängern und Sängerinnen bis zu einem schon beinahe Chor von acht Musikern.

Die hohen Sopranstimmen waren auch in sehr leisen Partien klar zu hören. Es mag daran liegen, dass die Sängerinnen ohne Vibrato in der Stimme sangen. Ihre Töne schwebten klar und glatt wie Silberfäden durch den Raum.

Auch die Männerstimmen klangen unaufgeregt, vom tiefen Bass, der die Melodien dezent stützte, bis zum Alto. Der Countertenor, in der Renaissancemusik eine Gegenstimme zum Tenor, Jan Thomer, sang den Alto-Part, was bei einigen Konzertbesuchern Erstaunen auslöste. Mit einer besonderen Technik kann die Stimme eines Countertenors Sopranhöhe erreichen. Auch in hohen Lagen klingt die Männerstimme weicher als die Frauenstimme.

Die Kirche summte

Bemerkenswert waren die Instrumentalisten. Mit Gambe, Harfe und Theorbe begleiteten sie die Sänger. Die Theorbe ist eine «Verwandte» der Laute, mit einem vergleichsweise grossen Resonanzkörper ähnlich dem der Laute, jedoch mit einem sehr langen Hals bis zu 100 Zentimetern und sieben Saiten, die gegriffen werden, und sieben «leeren», längeren und dickeren Saiten als Bassregister. Wunderbar voll und warm klingt dieses Instrument. Die Kirche summte bei den Klängen der drei förmlich mit, doch blieben die Begleiter im Hintergrund, eben Begleitung.

Der deutsche Schriftsteller Jürgen Wiersch (1958-2014) hatte die Empfindung so zusammengefasst: «Je sanfter und zärtlicher eine Stimme ist, desto tiefer dringt sie ein. Sie berührt dann dort die Herzregion - kaum schöner könnt es sein.»

Standing Ovation

Sanft und zärtlich klang die Musik durchwegs. Von Freude und Glück, Trauer und Leidenschaft kündete sie, sie jubelte und weinte, und war dabei niemals schrill oder trotz einer äusserst künstlerischen und überzeugenden Dynamik laut. Hauchdünn betonte winzige Gesten der Sänger unterstrichen das gesungene Wort.

Dass das Konzert gefallen hat, bewies die Standing Ovation am Schluss. Als Zugabe erklang ein bekanntes Kirchenlied, aber mit eigenem Text. Allerdings Italienisch - es dürfte ein eher weltlicher Text gewesen sein. Das Publikum bedankte sich mit erneut frenetischem Applaus.

