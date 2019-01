Ein Mann aus der Region soll die Bülacher Wirtschaft stärken

Auf den Schultern des Bülacher Wirtschaftsförderers lasten hohe Erwartungen. Mindestens 800 Arbeitsplätze soll er in den kommenden vier Jahren schaffen und gleichzeitig neue Unternehmen in die Stadt locken. So viele, dass die Steuereinnahmen von Unternehmen um jährlich 250 000 Franken ansteigen. Das waren die Vorgaben des Bülacher Parlaments, als es für das Umsetzen der Wirtschaftsstrategie im März 2018 einen Kredit von 1,6 Millionen Franken gesprochen hat, 400 000 Franken pro Jahr. Die Hälfte des Betrags ist für konkrete Projekte vorgesehen, die andere für das Mandat des Wirtschaftsförders. Gestern hat der Stadtrat bekannt gegeben, wer für das Erreichen der hochgesteckten Ziele zuständig ist: René Götz von der Hanser Consulting AG in Zürich. «Wir sind überzeugt, mit ihm einen Top-Mann an Land gezogen zu haben», freut sich Stadtpräsident Mark Eberli (EVP). Götz habe sich in einem anspruchsvollen Selektionsprozess durchgesetzt: «Er überzeugte nicht nur durch eine grosse Berufserfahrung und durch seine Professionalität, sondern auch durch seine Persönlichkeit.» Diesen wichtigen Personalentscheid habe der Gesamtstadtrat gefällt, erklärt Eberli.

Persönlicher Bezug zur Region

Der Auserkorene kennt die Region. Er ist in Höri aufgewachsen und lebt heute in Neerach. Götz, der unter anderem 15 Jahre als Wirtschaftsförderer der Stadt Grenchen tätig war, ortet im Wirtschaftsstandort Bülach viel Potenzial, aber auch Aufholbedarf. «Wir müssen versuchen, neue innovative Unternehmen nach Bülach zu holen», erklärt er. Denn solche Unternehmen würden zum einen Steuern zahlen und Investitionen auslösen: «Zum anderen bilden Sie den Nährboden für weitere Ansiedlungen in zukunftsträchtigen Branchen.»

Götz möchte seine Arbeit nicht nur auf die grossen Areale und Gewerbeflächen fokussieren. Auch kleine Firmen könnten für die Stadt sehr interessant sein - und umgekehrt. Eine weitere Aufgabe der Wirtschaftsförderung sieht der 51-jährige Betriebsökonom FH darin, bestehende Unternehmen zu unterstützen, damit sie in der Stadt bleiben. Auch das Stadtzentrum gelte es zu stärken.

Götz räumt ein, dass dies «ambitiöse» Ziele seien: «Ich bin seit vielen Jahren unternehmerisch tätig, insofern bin ich Erfolgsdruck gewohnt, brauche diesen wohl auch ein Stück weit.» Gemeinsam mit dem Stadtrat werde er regelmässig darüber orientieren, wo man stehe, was erreicht wurde und wo es allenfalls harzt.

Stadtpräsident Eberli ist überzeugt, dass sich der neue Mann für die Wirtschaft schnell und gut vernetzen wird. «Sein persönlicher Bezug zur Region ist dabei eine grosse Chance, genauso wie es seine kommunikativen Fähigkeiten sind.»

Es besteht Aufholbedarf

Im Legislaturprogramm 2018 bis 2022 der Stadt Bülach geniesst die Wirtschaft einen hohen Stellenwert. Das Legislaturziel in diesem Bereich lautet: «Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl der Arbeitsplätze ist gestiegen.» Dieses Ziel kommt nicht von ungefähr: Wohnungsangebote in der Stadt sind vorhanden und steigen weiterhin stark an. In Sachen Arbeitsplätze besteht dagegen noch viel Aufholbedarf. Das zeigt sich unter anderem auch darin, dass in Bülach nur rund 8 Prozent der Steuereinnahmen von juristischen Personen stammen. Im kantonalen Durchschnitt sind es rund 25 Prozent.

Das Mandat ist auf vier Jahre beschränkt. Was möchte Götz bis Ende 2022 für Bülach erreicht haben? «Ich hoffe, dass Politik und Verwaltung sowie die Bülacher Unternehmen Ende 2022 den Eindruck haben, dass es sinnvoll war, eine Wirtschaftsförderung etabliert zu haben und den hoffentlich erfolgreichen Weg weitergehen wollen.» Ausserdem habe Bülach die Vision, bis 2030 nördliches Einfallstor der Wirtschaftsmetropole Zürich und eine prosperierende Stadt mit innovativen Unternehmen zu sein. «Es wäre schön, wenn wir dieser Vision in vier Jahren ein Stück näher gekommen sind», sagt Götz. (Zürcher Regionalzeitungen)