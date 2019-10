Ein Tag im Hofwiesen wird 3 Franken teurer

Der Gemeinderat von Dietlikon hat beschlossen, für Unterkunft und Verpflegung im Alterszentrum Hofwiesen 3 Franken pro Tag mehr zu verrechnen. Wer in einem Einzelzimmer mit Bad wohnt, zahlt im nächsten Jahr eine Hotellerietaxe von 139 statt bisher 136 Franken pro Tag. Im Doppelzimmer mit Bad steigt der Betrag auf 117 Franken pro Person an, im Einzelzimmer ohne Bad auf 133 Franken. Nur in der Wohngruppe bleiben die Zimmerpreise unverändert; ein Einzelzimmer (ohne Bad) etwa kostet weiterhin 112 Franken.

Als Grund für die Erhöhung der Taxe gibt die Behörde an, dass sich in den Vorjahren in der Rechnung der Hotellerie ein Minus von 75000 Franken ergeben hat. Und auch für 2019 sei mit einem Verlust zu rechnen. Das kantonale Pflegegesetz schreibt vor, dass von der öffentlichen Hand oder im Auftrag der öffentlichen Hand betriebene Pflegeheime für Hotellerie und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen verrechnen dürfen. «Mit den festgelegten Tarifen wird diese Vorgabe eingehalten», schreibt der Gemeinderat.

Zu den Leistungen der Hotellerie gehören unter anderem drei Hauptmahlzeiten pro Tag, die Reinigung des Zimmers, das wöchentliche Reinigen der persönlichen Wäsche und der Bett- und Frottierwäsche, sowie Heizung, Strom und Wasser. Explizit nicht zur Hotellerie gehören hingegen die Betreuung und die Pflege der Bewohner; diese Leistungen werden, jeweils gestuft in Abhängigkeit der Pflegebedürftigkeit, über die Betreuungs- beziehungsweise die Pflegetaxe verrechnet.

Grosse Preisspanne

Was die Hotellerie angeht, so liegt Dietlikon auch mit den angehobenen Preisen durchaus im Rahmen. Zieht man das Einzelzimmer mit Bad als Vergleichsgrösse heran, so verrechnet Bülach im Zentrum Im Grampen dafür eine Pensionstaxe von 165 oder 175 Franken (Eckzimmer) pro Tag und Person. Das Zentrum Wägelwiesen in Wallisellen stellt für die Hotellerie 172.80 Franken in Rechnung, das Tertianum «Zur Heimat» in Stadel liegt mit 159 Franken deutlich darunter, 148 Franken sind es beim Altersheim Eichi in Höri.

Doch es geht im Unterland auch günstiger: Beim Heim Peteracker in Rafz sind 136 Franken fällig, beim Pflegezentrum Spitz in Kloten 135 Franken, beim Zentrum Weierbach in Eglisau 132 Franken, und das Alterszentrum Wehntal, das Giebeleich in Opfikon oder das Eichhölzli in Glattfelden setzen noch 130 Franken fürs Einzelzimmer an. Die Spannweite der Taxen fällt allein im Unterland schon beachtlich aus, zumal wenn man die Differenz schon von wenigen Franken pro Tag auf ein ganzes Jahr, beziehungsweise auf mehrere Jahre hochrechnet. Der kantonale Durchschnitt bei der Pensionstaxe wird aktuell mit rund 140 Franken angegeben.

Im Ausbau begriffen

Man werde auch nach den Preisanpassungen noch ein Defizit ausweisen, heisst es im Verhandlungsbericht des Dietliker Gemeinderats weiter. So geht das Howiesen-Budget 2020 von einem Aufwandüberschuss von knapp 160000 Franken aus. Davon entfallen knapp 120000 Franken auf den Bereich Hottellerie und Betreuung, der Rest betrifft die Pflege. Ohne eine Preisanpassung würde sich das Defizit laut Gemeinderat auf insgesamt gut 220000 Franken belaufen.

Erst im Frühjahr 2019 hatten die Stimmberechtigten von Dietlikon einem Baukredit von knapp 10 Millionen Franken zugestimmt, um den Winkelbau des Alterszentrums Hofwiesen einem Umbau zu unterziehen, und die Anlage durch einen Pavillonneubau mit Restaurant zu ergänzen. In der Baulücke des ehemaligen Nägelihofs entsteht derweil ein neues Gebäude mit 22 Alterswohnungen. Der Spatenstich dazu war im Oktober 2018, der Bezug ist auf Herbst 2020 geplant.