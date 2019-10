Ein Tagebuch als Theaterstück

Graziella Rossi als Conférencière und Eriko Kagawa am Klavier liessen am Samstagabend im Sigristenkeller das Leben der französischen Schriftstellerin Colette Revue passieren. Rossi berichtete aus dem Tagebuch Colettes, von deren Gedanken, Eindrücken und Beobachtungen. Wortgewaltig, oftmals blumig und verspielt beschreibt sie ihr Leben.

Colette, eigentlich Sidonie-Gabrielle Claudine Colette, kam durch ihre Heirat mit einem Pariser Schriftsteller aus dem ländlichen Frankreich nach Paris, in die Stadt der Intellektuellen. Sie feierte mit zwanzig Jahren frühe Erfolge als Schriftstellerin – dies allerdings noch unter dem Pseudonym ihres Ehemannes. Sie trat als Varietékünstlerin auf und schliesslich gelang ihr mit dem Roman «Die Vagabundin» auch der definitive Aufstieg in den Olymp der französischen Literatur.

Ihr Aussagen sind heute noch aktuell

Dennoch musste die feministische Vorreiterin zeitlebens um die ihr zustehende Anerkennung kämpfen. Viele ihrer Aussagen sind deshalb auch heute noch aktuell. Eine der treffendsten Bemerkungen hat Colette selber über sich gemacht: «Ich will tun, was ich will und ich tue es auch.» Ihr Lebensstil zeugte kompromisslos von diesem Willen und Eigensinn. Collete starb 1954 im Alter von 81 Jahren. Als erste Frau in der Geschichte Frankreichs wurde ihr ein Staatsbegräbnis zu Teil.

Zwischen den Erzählungen begleitete Eriko Kagawa den Abend am Klavier. Kagawa ergänzte Rossi einfühlsam und schuf damit ein stimmungsvolles Hörerlebnis. Sie spielte aus Werken von Gabriel Fauré, Claude Debussy und Maurice Ravel, den bedeutendsten Komponisten zu Colettes Lebzeiten.

Konzipiert hat das Theaterstück Daniel Fueter, Kagawas Ehemann. Für Rossi und Kagawa ist es die zweite Produktion, in der sie zusammen auftreten. Colettes Werk wurde in den vergangenen Jahren vermehrt wieder in Erinnerung gerufen. 2018 etwa wurde ihr Leben von Regisseur Wash Westmoreland verfilmt und der Film wurde auch am Zurich Film Festival präsentiert.

Keine chronologische Abhandlung des Lebens

Das Stück im Sigristenkeller bot keine leichte Unterhaltung. Zuhören und Mitdenken waren gefordert, denn Graziella Rossi erzählte in verschiedenen Ebenen aus dem Tagebuch. Gedanken, Beobachtungen und Aussagen verwoben sich. Zwar ist das Tagebuch in einzelne Tage unterteilt, dennoch spielt es sich auf unterschiedlichen Zeitebenen ab. «Die Geschichte hat keine chronologischer Abfolge, somit war es anspruchsvoll, den Text zu lernen», sagte Rossi.

Dass sich im Sigristenkeller lediglich zwanzig Zuschauerinnen und Zuschauer einfanden, enttäuschte die Mimin keineswegs. «Ich spürte, wie das Publikum aufmerksam am Leben Colettes teilnahm und sich einfühlte», sagte Rossi. «Da kommt es nicht darauf an, vor wie vielen Besuchern wir spielen. Die Qualität zählt.» Das Wichtigste sei, die Menschen mit Worten und Musik zu berühren. Zudem sei das Ambiente im Sigristenkeller sehr schön.