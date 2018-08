Ein Traditionsanlass für Heimwehbülacher

«Südländische Ferienstimmung in der Altstadt» – mit diesem Slogan zieht das Nachtcafé seit 17 Jahren daheimgebliebene Feierlustige an. 1800 Besucher bevölkerten letztes Jahr jeweils die Bülacher Altstadt und genossen das Sehen und Gesehenwerden. Dieses Jahr stellen 15 Gewerbe der Bezirkshauptstadt ihre Stände in der Marktgasse zwischen Obertor und Rathaus auf. Wie üblich findet der Traditionsanlass an drei Donnerstagabenden im August statt; dem 9., 16. und 23. August. Ab 19 Uhr können die Besucher hausgemachten Sangria trinken, Eglisauer Wein degustieren, Büli-Bosna kosten oder Gumpesel-Wurscht essen.

Auch neue Gesichter sind dieses Jahr zu sehen: So gibt es vor der neu eröffneten «LOKAL Bar» der St.-Laurentius-Brauerei Cider, Honigwein und verschiedene Drinks zu probieren. Hauptinitiator und Chocolatier Mischa Klaus freut sich besonders auf den neuen Stand von Patric Beer, der durch seine Gemeinschaftspraxis «Frauenarztpraxis Bülach» einen direkten Bezug zur Altstadt hat. An seinem Stand «Beer & more» wird Beer Bier und Hot Dogs verkaufen.

Raum für Innovationwird immer kleiner

Das Nachtcafé hat immer noch dasselbe Konzept wie vor 17 Jahren – die Organisation wurde allerdings im Laufe der Jahre bedeutend aufwändiger. Den Grund dafür sieht Klaus in einer allgemeinen Entwicklung der Gesetzgebung: Die Bewilligungsverfahren seien immer komplexer geworden und die sicherheitstechnischen Ansprüche gestiegen.

«Mir macht das Sorgen. Selbst für mich mit viel Erfahrung und guter Unterstützung der Stadt Bülach ist das Organisieren einer öffentlichen Veranstaltung aufwändig. Wie können da noch innovative Kreationen auf öffentlichem Grund entstehen?», sagt Klaus. «Dabei ist es dringend nötig, dass eine Stadt gemeinsame Veranstaltungen hat – nur so kann Zusammenhalt entstehen.»

Der Umsatzsteht nicht im Vordergrund

Am Stand der Confiserie Klaus wird es auch dieses Jahr wieder Makkaroni mit hausgemachten Saucen zu kosten geben. «Besonders die Bärlauchmakkaroni haben eine grosse Fangemeinde», sagt Klaus.

Es ist ihm wichtig zu betonen, dass sich seine Confiserie auch anders organisieren könnte, um mehr Umsatz zu erzielen – wie auch die Metzgerei Angst wohl weniger Kosten hätte, wenn sie Bratwürste anstelle der Zigeunerspiesse grillieren würde. Dies sei jedoch nicht das Hauptziel der Veranstaltung. «Jeder Stand soll mindestens ein Produkt anbieten, das einzigartig ist.» Schliesslich diene das Nachtcafé dem Gewerbe der Altstadt Bülach als ein Aushängeschild: Seine Kunden sollen eine emotionale Bindung zu dem Herzen Bülachs aufbauen können. «Nicht der Umsatz, sondern die Erlebnisse stehen im Vordergrund», sagt Klaus. (Zürichsee-Zeitung)