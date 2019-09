Ein V, ein B und ein G sind keine Werbung für die VBG

Die Stadt Kloten wird im Frühling 2020 einen neuen Kreiselschmuck erhalten. Die Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) möchte den Innenraum des Kreisels an der Schaffhauserstrasse und Lindenstrasse neu gestalten. Im Kreisel ist eine Glasskulptur aus im Boden eingespannten und nach oben ausragenden Glaselementen geplant. Im Glasaufbau ist Farbeffektglas eingelegt. Je nach Betrachtungswinkel sind die drei Buchstaben V, B und G sichtbar. Die VBG hat dafür bei der Stadt Kloten die Baubewilligung beantragt.

Animation des VBG-Kreisels (Quelle: VBG)

Pikant am Vorhaben der VBG: Der besagte Kreisel liegt nur einen Steinwurf vom Puck-Kreisel entfernt, der vor rund fünf Jahren für das 80-Jahre-Jubiläum des EHC Kloten erstellt wurde. Und dieser Riesenpuck muss verschwinden. Der Grund: Der Kanton hält daran fest, dass das Logo auf dem EHC-Monument Werbung ist. Und Werbung ist auf Kreiseln verboten. Allenfalls könnte der Puck stehen bleiben, wenn das Logo entfernt wird (siehe Artikel «Verschwindet das EHC-Kloten-Logo, darf der Riesenpuck bleiben» ).

Ab wann ist es Werbung?

Wie kommt es, dass die VBG für ihre Dienste auf einem Kreisel werben darf und der EHC Kloten für seine nicht? Die Erklärung dafür liefert Thomas Maag, Sprecher der kantonalen Baudirektion: «Im Gegensatz zur EHC Kloten Sport AG ist die VBG eine AG, die der öffentlichen Hand gehört und ihren Aktionären keinen Gewinn ausschütten darf. Es handelt sich also nicht um kommerzielle Werbung.» Weiter führt Maag aus, dass zudem im VBG-Kreisel nicht das Logo platziert werde, sondern lediglich die einzelnen Buchstaben V, B und G. Je nach Richtung, von welcher der Kreisel angefahren wird, ist jeweils ein anderer Buchstabe zu sehen.

«Die beiden Kreiselgestaltungen haben nichts miteinander zu tun», führt Klotens Stadtpräsident René Huber aus. Die VBG feierte 2018 ihr 25-jähriges Bestehen. Damals sei gemeinsam mit der Stadt Kloten die Idee für das Gestalten des Kreisels entstanden. Die Stadt Kloten und die VBG haben danach einen Ideenwettbewerb durchgeführt. Aus den eingereichten Arbeiten wurde das Projekt des Architekturbüros Vehovar & Jauslin AG erkoren.

VBG hat Symbolkraft in Kloten

Wie Huber erklärt, hat die VBG Symbolkraft für Klotens Zukunft. Er verweist dabei auf zwei geplante Vorhaben: die Verlängerung der Glattalbahn ins Industriequartier Grindel und den Neubau des Bahnhofsgebäudes mit integriertem Bushof. Der Stadtrat stehe somit hinter dem VBG-Projekt.

Huber gibt aber auch zu: «Der Zeitpunkt für die Information über den geplanten Kreiselschmuck der VBG ist nicht ideal gewählt worden. Da muss ich auch mich selber in die Pflicht nehmen», sagt Huber, der auch als Präsident des VBG-Verwaltungsrates amtet. Als beschlossen wurde, dass die VBG Mitte September über ihren Kreiselschmuck informiert, sei nicht absehbar gewesen, dass der Riesenpuck dann noch immer derart viel Gesprächsstoff in der Stadt liefert. Denn dass das EHC-Monument vom Kanton nur befristet geduldet wird und Ende September verschwinden muss, hatte die Klotener Politik auf den Plan gerufen. Gemeinderat Rico Käser (SVP) kämpfte zusammen mit 13 weiteren Gemeinderäten für den «Weiterbestand des Puck-Kunstwerkes». Das gleichnamige Postulat wurde an der Sitzung vom 3. September nicht im Sinne der Unterzeichner abgeschrieben, weil die Vorgaben des Kantons keinerlei Spielraum erlauben.

Zu den VBG-Plänen sagt Rico Käser: «Das fühlt sich an wie ein Tritt ans Schienbein.» Dass der Puck mit dem EHC-Logo als Werbung gilt und nun nur wenige Meter daneben der VBG erlaubt wird, ihre drei Buchstaben im Kreisel zu platzieren, ist für ihn nicht nachvollziehbar. «Wundern darf man sich aber schon lange nicht mehr», sagt er konsterniert.