Ein goldener Jahrgang

Beide hatten zum ersten Mal am Mondial des Pinots teilgenommen. Bechtel besitzt etwa drei Hektaren und seit letztem Jahr eine eigene Kellerei. Er freute sich natürlich über die Auszeichnung. Der Preis komme gerade zur rechten Zeit, schreibt er in einer Mitteilung. «Kurz vor der bevorstehenden Weinlese erreichte unser Pinot Noir 2015 92,80 Punkte und somit mit ‹Great Gold› die höchste Auszeichnung am diesjährigen Pinot Mondial in Sierre.

Nach unserer Betriebsübernahme macht uns diese Auszeichnung besonders stolz und motiviert uns für mehr.» Die Übernahme der Kellerei von Esther und Edi Hangartner im Januar 2017 würden es ihm und seinem Team ermöglichen, ihre eigenen Kreationen und Ideen weiter freien Lauf lassen. «Dadurch konnten wir die bestehende Weinkollektion mit Trauben an besten Lagen in Eglisau ergänzen, woraus eine beachtliche Auswahl an verschiedenen Sorten und Kreationen entstand», schreibt Bechtel weiter..

Dieses Jahr wurden sechs grosse Goldmedaillen verliehen – so viele wie nie zuvor. Insgesamt wurden an der Weinmesse 1298 Pinot-Weine von 461 Produzenten bewertet. Etwa zwei Drittel der insgesamt 119 vergebenen Goldmedaillen und vier der sechs grossen Goldmedaillen gingen an Schweizer Weinbauern und -produzenten. (red)