Einbahnregime in Bülach-Süd eingeführt

Auf der Bülacher Feldstrasse neben dem grossen Migros-Einkaufszentrum kann seit gestern nur noch der Bus in beide Richtungen verkehren. Für alle weiteren Verkehrsteilnehmer gilt ein Einbahnregime. Richtung Bülach herrscht freie Fahrt, Richtung Bachenbülach ein Fahrverbot.

Der Verkehr muss auf die neu gebaute Ifangstrasse ausweichen. Von Bachenbülach her ist die Zufahrt aber noch bis zum Coop Bau und Hobby gestattet. Mit dem Einführen des Einbahnregimes sind die Bauerbeiten in Bülach Süd so gut wie beendet. Es fehlt lediglich noch die neue Zufahrt zum Parkplatz des Coop Megastores.

Detailhandel hat gelitten

Neben den Autofahrern dürften sich auch die Geschäft im Einkaufsgebiet über das Ende der Bauerei freuen. So gab zum Beispiel die Migros auf Anfrage an, unter tieferen Kundenfrequenzen zu leiden. Auch Coop stellte fest, wegen der Baustelle weniger Kunden zu haben, wollte aber keine Zahlen bekannt geben. Der Tierbedarfladen «Fressnapf» gewährte während der Bauphase seinen Kunden gar einen Baustellenrabatt. (red)