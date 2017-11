Einbahnregime sorgt für Umweg und bei einigen für Unmut

122 Kommentare drehen sich bis heute in der Facebook Gruppe «Du bist Bülacher/in, wenn» um die neue Verkehrsführung an der Feldstrasse. Seit zehn Tagen ist die Strasse im südlichen Einkaufsgebiet zwischen Schlosser- und Engelwisstrasse in Richtung Bülach nurmehr einspurig befahrbar. In Gegenrichtung dürfen einzig Busse und Velos fahren.

Seit dem 25. September wurden die Massnahmen dafür an die Hand genommen. Das Einbahnregime und die Busspur wurden markiert und signalisiert und die fünf Strasseneinfahrten im rund 360 Meter langen Strassenabschnitt für die Einführung des Einbahnregimes angepasst.

«Pure Katastrophe»

Seit gut einer Woche gilt das neue Regime. «Pure Katastrophe», «Ein Witz», «Man sollte den Stadt- und Gemeinderat abwählen», mit solchen und ähnlichen Kommentaren verschaffen sich einige Bülacherinnen und Bülacher auf Facebook Luft. Kritisiert wird vor allem die Zusatzschlaufe über die Ifangstrasse. Diese muss neu fahren, wer von Bülach her ins Einkaufscenter Süd zum Coop nach Bachenbülach oder zum Fressnapf an die Grenzstrasse will.

Ein Augenschein gestern zeigte, dass die neue Signalisation immer wieder missachtet wird. Manchmal stauen sich gar mehrere Personenwagen hinter dem Bus in Fahrtrichtung Bachenbülach - also dort, wo sie nichts zu suchen hätten.

«Wenig Verständnis»

«Die Stadtpolizei hat die Situation in der Anfangsphase beobachtet und fehlbare Lenker auf die neue Verkehrsführung aufmerksam gemacht. Diverse zeigten dafür nur wenig Verständnis», sagt Heinz von Moos, Leiter Umwelt und Infrastruktur der Stadt Bülach. Ordnungsbussen seien bisher zurückhaltend ausgestellt worden.

«Die neue Verkehrsführung ist klar signalisiert, markiert und verbindlich. Es liegt in der Eigenverantwortung der Fahrzeuglenker, die Regeln zu befolgen». Wer beispielsweise das Signal «Einfahrt verboten» missachte, müsse damit rechnen, dass er gebüsst werde.

«Es werden in nächster Zeit weitere Kontrollen stattfinden», kündigt von Moos an. Erfahrungsgemäss pendle sich die Situation bei neuen Verkehrsführungen nach einer Angewöhnungsphase jeweils recht schnell ein.

Gemäss von Moos stehen die Verkehrssignale aus baulichen Gründen noch provisorisch. Die Situation werde weiter beobachtet: «Falls erforderlich wird die Stadtpolizei in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Nachbesserungen vornehmen.»

Auf Ifangstrasse lenken

Dass dieses Verkehrsregime eingeführt wird, ist schon lange bekannt. «Die Grundsätze der Verkehrsführung in Bülach Süd wurden 2009 durch den Gemeinderat mit der Änderung des Verkehrsplanes festgelegt», erklärt von Moos. Ein verkehrstechnisches Gutachten habe prognostiziert, dass der Knoten Grenz-/ Feldstrasse den künftigen Verkehr nicht mehr bewältigen könne.

2016 wurde die Ifangstrasse als neue Sammelstrasse gebaut. Abgestimmt mit der durch den Kanton umgebauten Grenzstrasse wurde das neue Verkehrsregime auf der Feldstrasse in Betrieb genommen. Mit dem Einbahnverkehr an der Feldstrasse wird der Verkehr, mit Ausnahme der Busse und Velos, auf die Ifangstrasse gelenkt. (Zürichsee-Zeitung)