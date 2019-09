Einblicke in den Alltag im neuen Bundesasylzentrum

Vor zwei Monaten nahm das Bundesasylzentrum in Embrach seinen Betrieb auf. In der vergangenen Woche durfte sich die Bevölkerung bei Führungen durch die Räumlichkeiten ein eigenes Bild machen. Mehr als 30 Besucher nutzten die Gelegenheit am Samstag. Herbert Schraner vom Staatssekretariat für Migration und Verantwortlicher für das Zentrum in Embrach erläuterte dabei die Abläufe.

Strenge Kontrollen

Die Besuchenden haben lediglich mittels Ausweiskontrolle Zutritt ins Gebäude. Dies gilt auch für die Asylpersonen, welche danach noch eine Durchsuchungskoje passieren müssen. «Hier werden sie bei jedem Eintritt durchsucht. Wir wollen keine unerwünschten Gegenstände wie Waffen, Drogen und Alkohol», führte Schraner aus. Als Schlafplatz dienen den Männern Mehrbettenzimmer. Die Frauen leben separat und Familien dürfen nach Möglichkeit zusammen wohnen.

«Wir wollen keine unerwünschten Gegenstände wie Waffen, Drogen und Alkohol.»Herbert Schraner, Verantwortlicher für das Bundesasylzentrum in Embrach

Temporäre Bewohner, welche die Schweiz verlassen müssen oder auf einen Rekursentscheid warten, bleiben maximal 140 Tage im Zentrum. Innerhalb des Areals dürfen sie sich frei bewegen. Keinen Zutritt haben sie hingegen in die Abteilungen der Betreuer, des Sicherheitspersonals und der medizinischen Abteilung. Der Sicherheitsdienst ist rund um die Uhr vor Ort. Zusätzlich wird das Areal von Kameras überwacht.

Für die Sauberkeit in den Schlafräumen sind die Benutzenden selber verantwortlich. In der Küche sowie der Wäscherei ist deren Hilfe Pflicht. Für Küchenchef Marc Müller bedeutet das, jede Woche mit neuen Hilfskräften zurechtzukommen. «Die meisten Menschen sind sich daran gewohnt, täglich Reis zu essen. Deshalb kochen wir diesen in allen Variationen», erzählte Müller.

Küchenchef Marc Müller erzählte, dass die Asylpersonen mithelfen. Foto: Paco Carrascosa

Manchmal würden die Asylpersonen aber auch selber Ideen bringen. «Das ist das Schöne und Bereichernde hier.» Die Arbeiten in Küche und Wäscherei sind dann auch begehrt, da sie einen kleinen Lohn abwerfen. Während die Eltern arbeiten, werden die schulpflichtigen Kinder innerhalb des Zentrums unterrichtet.

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben die Möglichkeit, sich an Seelsorger aus den zwei Landeskirchen oder der islamischen Gemeinschaft zu wenden. «Dabei handelt es sich um Fachleute, die geprüft und bei uns angemeldet sind», präzisierte Zentrumsverantwortlicher Herbert Schraner.

Die Arbeiten in der Wäscherei sind besonders begehrt, da sie einen kleinen Lohn abwerfen. Foto: Paco Carrascosa

Begrenzte Ausgehzeiten

Zurzeit finden 240 Personen Unterschlupf im Bundesasylzentrum. Und bald stehen die Trakte des ehemaligen Durchgangszentrums wieder zur Verfügung. Diese bieten Platz für weitere 120 Menschen. Die Holzfassade verströmt ein wenig Wärme, im funktional eingerichteten Gebäude.

Auf Wunsch der Embracher Behörden wurden die Ausgehzeiten der Asylpersonen begrenzt. So dürfen sie sich von 9 bis 17 Uhr ausserhalb des Areals bewegen. «Mit dem Wechsel vom Durchgangszentrum zum Bundeszentrum wünschte die Gemeinde Embrach, dass die Ausgehzeiten, insbesondere am Abend, eingeschränkt werden», sagte Gemeindepräsident Erhard Büchi. Dies habe sich in den ersten beiden Monaten bereits bewährt. Regelmässig finde zudem ein Informationsaustausch mit der Polizei statt.

Zu den Betriebskosten konnte Herbert Schraner keine Angaben machen.