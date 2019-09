Eine 100-jährige Brücke verbindet Menschen

Über 20000 Leute feierten das 100-jährige Bestehen der Rheinbrücke

Auf den Tag genau am Samstag wurde die Rheinbrücke in Eglisau 100 Jahre alt. Zum Jubiläum fand im Städtli ein dreitägiges Fest statt. Während das Watterfäscht am vergangenen Wochenende mit regnerischem Wetter zu kämpfen hatte, schien beim Jubiläumsfest durchgehend die Sonne. Dazu gab es nochmals sommerlich warme Temperaturen.



Auch dank diesen Voraussetzungen wurden die Vereinsbeizen regelrecht überrannt. Während das Organisationkomitee mit rund 12000 bis 15000 Besucherinnen und Besuchern rechnete, sagte OK-Präsident René Lee gestern Abend: «Es kamen über 20000 Leute nach Eglisau.» Dies habe gar dazu geführt, dass in manchen Festwirtschaften am Freitag bereits um 20.30 Uhr das Essen ausging. Am Samstag wurde jedoch für genügend Nachschub gesorgt.



Das Highlight für den OK-Präsidenten war das 25-minütige Feuerwerk am Samstagabend, welches von der Brass Band Eglisau live begleitet wurde. «Wir haben viele Boxen aufgestellt, damit die Musik auch überall zu hören war», sagt Lee und spricht von einem einmaligen Erlebnis. Besonders habe ihn gefreut, dass beim Fest viele Eglisauerinnen und Eglisauer anzutreffen waren.



Das sei bei anderen Veranstaltung in der Gemeinde jeweils nicht so gewesen. Er habe auch viele positive Rückmeldungen von den Besucherinnen und Besuchern erhalten. «Das freut uns vom Organisationskomitee natürlich besonders, da wir viel Zeit in die Planung des Events gesteckt haben», sagt Lee. Er ist überwältigt vom Erfolg des Festes und glaubt nicht, dass in Eglisau in der nächsten Zeit vergleichbare Veranstaltungen stattfinden werden. Flavio Zwahlen