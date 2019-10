Eine Einrichtung, die Angehörigen eine Verschnaufpause verschafft

Am Tag der offenen Türe der Tages- und Nachtklinik (TNK) gab es für die Besucher ein Fülle an Informationen. Im ersten von drei Vorträgen stellte Judith Müller, die Leiterin der Klinik, das Angebot der Tages- und Nachtklinik vor. Hier haben Menschen, die auf Pflege und Betreuung angewiesen sind, verschiedene Möglichkeiten für einen vorübergehenden Aufenthalt. Das Pflegepersonal ist entsprechend ausgebildet und geht individuell und flexibel auf die Bedürfnisse seiner Gäste ein. Anhand eines Beispiels aus dem Alltag veranschaulichte Müller, warum der Bedarf nach einer ausserhäuslichen Kurzzeitpflege gegeben ist.

«Die Pflege eines demenziell erkrankten Menschen ist anspruchsvoll und kann die persönliche Freiheit der pflegenden Angehörigen stark einschränken», führte die Leiterin aus. Das soziale Leben leide darunter und Aktivitäten können nicht mehr wie gewohnt nachgegangen werden. «Die Angehörigen können die Auszeit erst geniessen und sich regenerieren, wenn sie gewiss sind, dass der Ehepartner, die Mutter oder der Vater umfassend versorgt ist», schildert sie aus ihrer Erfahrung. Hier setzen die Lösungen der TNK an, die einen Bereich des Kompetenzzentrums Pflege und Gesundheit (KZU) abdeckt.

Vier Zweierzimmer und vier Einzelzimmer mit Badezimmer bieten Raum für zwölf Gäste, die in der TNK übernachten. Über Tag stehen 16 Plätze zur Verfügung, ein Gemeinschaftsraum und ein Kraftraum. Den Gästen wird zum Beispiel Bewegungstherapie oder Gedächtnistraining angeboten. Zur Dienstleistung der Einrichtung gehört auch ein Fahrdienst, der die Gäste aus den Trägergemeinden von zu Hause abholt. Ebenso können ihn Ärzte, die dem KZU für Notfälle zur Verfügung stehen, in Anspruch nehmen. Was die TNK nicht anbietet, ist eine Langzeitpflege.

Erstgespräch zu Hause

Vor einem Aufenthalt in der Tages- und Nachtklinik findet jeweils ein Erstgespräch statt. «Seit drei Monaten führen wir das Gespräch mit den Angehörigen auch zu Hause durch», sagte Marlies Petrig, Mitglied der Geschäftsleitung. «Wir bekommen so einen umfassenden Einblick in den Alltag der Menschen und können auf Augenhöhe mit den Angehörigen sprechen.» Die Betroffenen dürfen selber wählen, ob das Erstgespräch in der Klinik oder zu Haus erfolgen soll. «Bisher haben sich ausnahmslos alle für ein Gespräch in den eigenen vier Wänden entschieden», sagte Petrig. Dies sei ein Vertrauensbeweis, den die Verantwortlichen zu schätzen wüssten und der den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit lege.

Marlies Petrig zeigte sich am Tag der offenen Türe erfreut über das grosse Interesse der Besucher. «Viele Leute kamen gezielt zu den Vorträge, andere wollten einen Einblick in den Alltag unserer Tages- und Nachtklinik bekommen», sagte sie. Ziel der Verantwortlichen war es, die Bevölkerung auf das Angebot aufmerksam zu machen und Hemmschwellen abzubauen. Für Fragen standen Fachfrauen zur Verfügung.

Eine Besucherin war auch Verena Koch Hanselmann, die Gemeindepräsidentin von Oberembrach und Mitglied des Verwaltungsrates des KZU. Oberembrach gehört zu den zwanzig Gemeinden, die dem KZU angeschlossen sind. «Das spezialisierte Angebot der Klinik begrüsse ich sehr», sagte Verena Koch Hanselmann. «Betrachtet man die Gesamtsituation, erkennt man schnell, dass die individuell angepasste Kurz- betreuung ein grosser Gewinn für die Gäste, die pflegenden Angehörigen und für die Allgemeinheit bedeutet», führte die Gemeindepräsidentin aus. Je länger eine ältere Person in ihrer vertrauten Umgebung leben kann, desto geringer ist die finanzielle Belastung für alle. «Und das Angebot der Tages- und Nachtlinik trägt einen substanziellen Beitrag dazu bei», versicherte Koch Hanselmann.