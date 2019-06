Eine Erlebniswoche für 250 Kinder

Spiel, Spass, Sport, Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse: Die Catweek ist in Wallisellen längst für viele Kinder und deren Familien zu einem Fixstern in der zweiten Herbstferienwoche – heuer vom 14. bis zum 18. Oktober – geworden. Mit dem Umzug in die Mehrzweckhalle vor zwei Jahren konnte auch die Anzahl der Teilnehmer aufgestockt werden. So ist es auch dieses Jahr wieder möglich, 250 Kindern eine Teilnahme an der Catweek zu ermöglichen.

Neue Angebote zur Auswahl

Ab sofort und bis zum 11. Juli kann man sich für die diesjährige Austragung anmelden. Es ist bereits das 19. Mal, dass der polysportive Anlass durchgeführt wird. Damit auch für Kinder, die bereits einige Male an der Catweek teilgenommen haben, die Spannung erhalten bleibt, bemüht sich das OK jedes Jahr, neue attraktive Aktivitäten zu gewinnen. So besteht dieses Jahr die Möglichkeit, seinen Mut und sein Kletterkönnen beim Bouldern und seinen Kampfgeist im Jiu-Jitsu unter Beweis zu stellen oder sich im Malatelier seiner kreativen Seite zu widmen. Neu bietet auch das Kinderyoga die Gelegenheit, auf spielerische Art und Weise in die Welt meditativer Stille und kraftvoller Bewegung einzutauchen. Daneben sind noch weitere Aktivitäten im Programm – Betriebsbesichtigungen, kreative und musikalische Angebote und natürlich verschiedenste sportliche Aktivitäten. Insgesamt kann man aus knapp 40 Angeboten auswählen. Teilnehmen können Kinder, die am ersten Tag der Catweek mindestens 6 Jahre alt sind. Die Teilnahmegebühr beträgt unverändert 60 Franken.

Die Woche gipfelt jeweils am Freitag im Abschlussabend, wenn zwischen 17 und 20 Uhr die Kinder beispielsweise ihre im Circus Balloni gelernten Shows als Clowns zeigen oder die Tanzeinlagen vorführen, welche sie im Kurs Dance Fit 4 Kids einüben konnten. Weitere Infos auf der Website: www.catweek.ch (red)