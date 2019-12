Eine Schaltzentrale für alle (Not-)Fälle

Direkt unter dem Zentrum Schluefweg in Kloten verbirgt sich ein besonderer Ort. Er wird nur zum Leben erweckt, wenn es draussen unangenehm, bedrohlich, ja sogar gefährlich wird. Die heutige Tür, die der ZU in seiner Adventsserie öffnet, liegt im Untergrund. Fenster gibts keine hier, nur spartanisch eingerichtete Räume. Etwas Geheimnisvolles und zugleich Beklemmendes macht sich breit.

«Das ist der Kommandoposten des Gemeindeführungsorgans», sagt Thomas Peter. Der Klotener Verwaltungsdirektor verschafft dem ZU Zutritt zu seinem alternativen Arbeitsort. «Das hat aber nichts zu tun mit Kaltem Krieg», sagt der 58-Jährige, der im Militär Oberst im Generalstab ist. Was sich wie die Kulisse eines Agentenfilms aus den Siebzigerjahren anfühlt, stellt sich als voll funktionsfähige Führungszentrale der Flug- hafenstadt heraus.

Alles ist fertig eingerichtet, sodass mit ein paar Handgriffen sofort von hier aus gearbeitet werden könnte. Der auffällige Anstrich in Gelb- und Grüntönen soll der Stimmung zugutekommen. Am Ende des Korridors, der an engen Schlafräumen und Arbeitsnischen vorbeiführt, liegt der Führungsraum.

Hier würde Peter als Chef des Gemeindeführungsorgans zusammen mit den Verantwortlichen von Feuerwehr, Zivilschutz, Sanität, Werke, Polizei und unterstützt von Übermittlungsfachleuten Sitzungen abhalten und die Koordination übernehmen, falls dies eine ausserordentliche Situation erforderte.

Oft kommt das aber nicht vor. Zuletzt seien diese Räume während des Swissair-Groundings und der Sars-Krise 2001/2002 vorübergehend als Schaltzentrale benutzt worden. Denkbare Szenarien, welche diesen Notfallstab ansonsten zusammentreten liessen, wären auch Umweltkatastrophen, grössere Brände, Flug- oder Bahnunfälle, terroristische Bedrohungen oder ganz einfach akut auftretende Krisensituationen mit vielen betroffenen Menschen vor Ort wie etwa ein längerer grosser Stromausfall.

Peter selbst hat die Anlage bislang nur zu Übungszwecken benutzt, wenn der Gemeindeführungsstab hier ein- bis zweimal pro Jahr probt. Dabei hat er auch schon im Bunker geschlafen. «Das geht für mich problemlos», versichert er. Weil es immer darum gehe, möglichst schnell den Normalfall wiederherzustellen, rechnet er nicht damit, jemals viel länger als zwei bis drei Nächte hier unten ausharren zu müssen.