Eine musikalische Spurensuche

Die drei Musikerinnen, Katja Hess (Violine), Bettina Macher (Violoncello) und Felicitas Strack (am Flügel) haben zusammen mit dem Bariton Samuel Zünd ein sehr ungewöhnliches Programm zusammengestellt. Gleich zu Beginn sang der Bariton das Lied «Ich stand in dunklen Träumen» von Clara Schumann nach einem Text von Heinrich Heine.

Dieser Einstieg fasste die verzweifelte Situation der damals jungen Clara zusammen, deren Vater ihre Liebe zu Robert Schumann, der heute ui den bedeutendsten Komponisten der Romantik gezählt wird, nicht gut hiess und gegen eine Verbindung war. Zünd vermochte mit seiner kräftigen Stimme Claras Befinden überzeugend darzustellen.

Der Sänger las zusammen mit der Cellistin Bettina Macher zwischen den einzelnen Musikstücken abwechslungsweise, manchmal gleichzeitig mit Musik eher im Hintergrund, aus Claras und Roberts (Liebes-)Briefen und deren gemeinsamem Tagebuch. Auf diese Weise blieb das Publikum lange in den Werdegang der Künstlerin eingebunden.

Musikalisches Liebesgeflüster

Sorgfältig hatten die vier Musiker die Reihenfolge erarbeitet, damit die Musik die Textinhalte unterstützte. Katja Hess entlockte ihrem Instrument samtene Töne, sozusagen «musikalisches Liebesgeflüster», bis hin zu leidenschaftlichster Hingabe – eines der Merkmale der Musik der Romantik. Das Cello sang dazu im Gleichklang der Emotionen. Das Klavier hielt sich dezent im Hintergrund, kam aber trotzdem zu Geltung. Dem Allegro aus dem Klaviertrio d-Moll Op. 63 von Robert Schumann liessen die Zuhörer einen gewaltigen Applaus folgen.

Berührend war auch Claras Trauer vor und nach Robert Schumanns Tod. Kaum hat man je Instrumente so schluchzen gehört. Betroffenheit machte sich breit, obwohl Schumann schon 1856, mit 46 Jahren noch jung, gestorben ist. Nach seinem Tod hatte sich Claras Beziehung zu dem viel jüngeren Johannes Brahms, der seit 1853 ein Freund der Familie war, intensiviert, er war Clara ein treuer Freund und half ihr über die schwierige Zeit hinweg.

Auch diese Lebenshilfe haben die Künstler berücksichtigt und mit dem Lied «Meine Liebe ist grün» (Text von Felix Schumann, Sohn von Clara und Robert Schumann) und dem ersten Satz aus dem Klaviertrio C-Dur Op. 87 von Johannes Brahms hervorgehoben.

Erst am Ende sang Zünd vier Brahms-Lieder, in denen Johannes Brahms’ Bewunderung von und die Liebe zu Clara Schumann deutlich wurden. Das Andante aus dem Klaviertrio C-Dur Op. 87 beendete den Abend so still und leise, wie Clara Schumann 1896 nach einem Schlaganfall mit 76 Jahren gestorben ist.