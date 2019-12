Einen eigenen Arbeitsplatz gibt es erst ab 50 Prozent

Im Zusammenhang mit der zukünftigen Arbeitsplatzsituation im neuen Stadthaus hat Gemeinderätin Romaine Rogenmoser (SVP) im Namen der Rechnungsprüfungskommission (RPK) eine Interpellation zu Homeoffice und Desk-Sharing eingereicht. Aus der Sicht der RPK sei es wichtig, zu wissen, ob man bei der Planung des Raumbedarfs im Stadthaus verschiedene Varianten dieser Arbeitsmodelle berücksichtigt habe.

Einerseits, so begründete Luis Calvo Salgado (RPK/Grüne) die Interpellation im Gemeinderat, würden Homeoffice und Desk-Sharing gute und mitarbeiterfreundliche Möglichkeiten darstellen, die Ressourcen der Stadt zu schonen, die Bürofläche optimal zu nutzen und die Kosten zu senken. Andererseits gehe es auch darum, die Arbeitsplatzsituation für die Mitarbeitenden flexibler zu gestalten.

In seiner Antwort äussert sich der Stadtrat zu den grundsätzlichen Chancen und Risiken von Homeoffice. Wer zu Hause arbeite, werde weniger oft unterbrochen und abgelenkt, was eine produktive Arbeitsweise fördere. Weiter schreibt der Stadtrat: «Auch kann mittels Homeoffice eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht werden.» Ein weiterer Vorteil sie die Einsparung von Zeit und Kosten beim Arbeitsweg.

Homeoffice bei Planung nicht einbezogen

Das Arbeiten von zu Hause aus könne jedoch auch dazu führen, dass Freizeit und Arbeitszeit nicht klar getrennt würden. Auch die mangelnde Kommunikation mit den Arbeitskollegen könne belastend wirken. Auch müssten von betrieblicher Seite Massnahmen in Bezug auf den Datenschutz und den Gesundheitsschutz getroffen werden.

Bei der Planung des neuen Stadthauses sei Homeoffice nicht einbezogen worden. Diese Arbeitsform käme heute auf der Bülacher Stadtverwaltung nur punktuell zum Einsatz. Sie eigne sich für Funktionen, die nicht jederzeit an die Präsenz am Arbeitsplatz gebunden seien. Aktuell treffe dies unter anderem auf einige Mitglieder der Geschäftsleitung, einige Bereichsleitende, Behördenmitglieder der Kesb zu. Schliesslich sei es immer ein Entscheid der Führungsverantwortlichen, wo Home- office sinnvoll und machbar sei, damit der Betrieb gewährleistet werden könne. Der Stadtrat will das Potenzial von Homeoffice weiterhin ausloten und nutzen.

Anders als Homeoffice wurde Desk-Sharing gemäss Stadtrat in die Planung des Zentralen Verwaltungsgebäudes miteinbezogen. So verfügen dort nur Mitarbeitende mit einem Pensum von über 50 Prozent über einen eigenen Arbeitsplatz.

Die RPK wird an der nächsten Ratssitzung Gelegenheit erhalten, sich zur Antwort des Stadtrats zu äussern.