Einfachere Kooperationen statt noch kompliziertere Zweckverbände

In Nürensdorf entscheiden die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend (20.15 Uhr, Ebnetsaal) nicht nur über das Budget der Gemeinde, sondern auch über drei weitere Geschäfte.

Dabei gehts gleich doppelt um die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden und um Gebühren. Zum einen soll der Friedhofszweckverband Basserdorf-Nürensdorf aufgelöst werden, zum anderen auch derjenige der Feuerwehr Altbach von Nürensdorf und Brütten.

Die Begründung klingt zunächst etwas paradox, liegt aber dennoch auf der Hand. «Es gibt kaum politische Diskussionen», schreibt der Nürensdorfer Gemeinderat zur Friedhofszusammenarbeit mit Bassersdorf im Weisungsheft. Und weil es keine Diskussionen gibt, benötige man auch keine komplizierten Zusammenarbeitsformen ist die Schlussfolgerung der Nürensdorfer Exekutive.

Eine gewisse Verkomplizierung würde es jedoch aufgrund einer Gesetzesänderung per 1. Januar 2018 geben, wenn man Zweckverbände beibehält. Diese Form wird fortan nämlich als Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit über die einzelnen Gemeinden gestellt und wird damit eine wesentlich grössere Bedeutung erhalten. Als Folge davon werden in Zweckverbänden Urnenabstimmungen notwendig, wenn wesentliche Änderungen anstehen. Und es gibt neue Finanzierungsregelungen betreffend Rechnungslegung und Controlling, was den Arbeitsaufwand vergrössert, ist in der Botschaft des Gemeinderates zu lesen. Das will man in Nürensdorf nicht, ein Zweckverband sei künftig ein «zu aufwändiges, rechtliches Instrument». Deshalb wird beantragt, die Zweckverbände im Falle der Feuerwehr und des Friedhofs nun per Ende dieses Jahres aufzuheben.

Bei der Feuerwehr liege die operative Führung ohnehin beim eigenen Feuerwehrkommando und politischer Anordnungsspielraum seitens Behörden sei hier «sehr beschränkt». Die Weiterführung der Feuerwehr in einem Zweckverband wäre gar «unverhältnismässig», findet der Gemeinderat.

Mitsprache via Kommissionen

Die neue Losung lautet simpel und einfach: Anschlussvertrag sowie Zusammenarbeitsvertrag. In Sachen Bestattungen und Friedhof soll sich die Gemeinde Nürensdorf vollständig den Bassersdorfern anschliessen, wo auch die eigentliche Entscheidungskompetenz liegen würde. Nürensdorf könnte via eine Friedhofskommission mitreden und müsste sich wie bisher anteilsmässig an den Kosten beteiligen.

Bei der Feuerwehr will man mit Brütten auf Basis eines neuen Zusammenarbeitsvertrags kooperieren. Das sei wesentlich flexibler und Vertragsanpassungen könnten im gegenseitigen Einverständnis flexibel und rasch vorgenommen werden, wirbt der Gemeinderat um die Änderungen. Die eigentlichen Feuerwehraufgaben würden dabei unverändert von einer gemeinsamen Feuerwehrkommission wahrgenommen, die Buchhaltung weiterhin in Nürensdorf geführt.

Falls man die beiden bestehenden Zweckverbände nicht dieses Jahr noch per Gemeindeversammlungsbeschluss auflösen kann, müsste man dafür später aufgrund der Gesetzesänderung eine Urnenabstimmung durchführen. So oder so scheint in Nürnesdorf die Zeit der Zweckverbände abzulaufen.

Tiefer Steuerfuss beibehalten

«Die Gemeindefinanzen sind im Lot», heisst es in der Weisung zum Nürensdorfer Budget 2018. Der Gemeinderat beantragt deshalb den Steuerfuss bei 90 Prozentpunkten zu belassen. In der Laufenden Rechnung sieht er im nächsten Jahr bei einem Gesamtaufwand von 29,9 Millionen ein Minus von knapp 34 000 Franken vor. (cwü)