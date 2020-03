Einkaufszentrum Glatt: Trauerspiel im Konsumtempel

Die Samstagsvorstellung im Glattzentrum ist abgesagt. Fast alle Darstellerinnen und Darsteller haben die Bühne des Konsumtempels verlassen: die Familien auf der Suche nach dem samstäglichen Einkaufsvergnügen, die Gruppen zielloser und leicht gelangweilter Jugendlicher, die mit Taschen vollbepackten Konsumfreudigen, die reizüberfluteten schreienden Kleinkinder. Alle sind weg. Zurückgeblieben ist eine leere Fläche, riesengross und menschenleer.

Und doch gibt es in diesem skurrilen Schauspiel Platzanweiserinnen und Platzanweiser. Man kann sie von den leergefegten Zuschauerrängen auf der mittleren und oberen Verkaufsebene beobachten, Sie verrichten ihre Arbeit gewissenhaft, oft schweigend und mit stoischer Freundlichkeit. Als Kostüm tragen sie eine orangene Leuchtweste, ihr Requisit ist eine Flasche Desinfektionsmittel. Ihr Einsatz beginnt bereits vor der Öffnung der Filiale des Grossverteilers. Denn dann hat sich die Schlange jener, die ihre Lebensmittelvorräte aufstocken müssen oder wollen, längst gebildet. Die Platzanweiserinnen sorgen dafür, dass der vom Bundesrat vorgeschriebene Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird und dass die Menschen nur in der vorgeschriebenen Anzahl eingelassen werden.

Das Optikfachgeschäft darf für Notfälle offen bleiben.

In diesem ganz besonderen Wettrennen scheinen für einmal die Senioren die Ziellinie als erste zu überqueren. Auffallend viele Konsumenten im weit fortgeschrittenen Alter lassen sich von den Mitarbeitenden am Ladeneingang den Griff des Einkaufswagens desinfizieren, um dann – vorbei an den leeren Gestellen für das Toilettenpapier – stracks in Richtung Lebensmittelabteilung zu steuern. Nach ein paar Minuten tauchen die ersten wieder aus dem existenzsichernden Untergrund auf. Man staunt, wie wenig da in manchem Wagen liegt. Der nächste Einkauf steht wohl bereits auf dem Programm.

Beim Grossverteiler gibt es wenigstens noch einen Hauch von dem, was man in dieser Zeit als Normalität bezeichnen könnte. Der Rest dessen, was als das umsatzstärkste Einkaufszentrum der Schweiz bezeichnet, ist eine einzige Sperrzone. An heruntergelassenen Rollläden und vergitterten Schaufenstern wird die nicht vorhandene Kundschaft über Schliessungen informiert. Oft verbunden mit einem Hinweis auf den Onlineshop, manchmal mit ein paar bedauernden Worten, die jetzt niemand liest.

Auch wenn es einem reicht: Die Schaukel darf man nicht benutzen.

Man muss keine Wirtschaftsexpertin sein, um bei diesem Anblick in tiefes Grübeln zu kommen. Doch zum Philosophieren, fehlt die Sitzgelegenheit. Jede Bank, jeder Stuhl und jede noch so einladende Sitzgruppen ist mit Bändern abgesperrt. Der einzige Mann, der sich an diesem Morgen eine Pausenverpflegung gönnt, muss sein Sandwich auf der Treppe sitzend essen. Und doch freut man sich irgendwie für ihn: Er hat noch Arbeit.

Plötzlich fährt das Gitter eines Ladens einen Meter hoch. Ein Mann schlüpft unten durch und wird im Innern von einer Frau mit Mundschutz in Empfang genommen. Es handelt sich nicht etwa um ein verbotenes Treffen. Die Optikerin darf Kundschaft empfangen – in Notfällen. Offen bleiben neben Lebensmittelgeschäften und Optikern auch Telekommunikationsanbieter, Läden mit Tierbedarf sowie Post und Bankomaten. Doch nicht einmal Geld scheint heute gefragt – wofür auch? Das Wenige, das man noch kaufen kann, sollte mit Karte bezahlt werden.

Die Rolltreppe muss mit niemanden geteilt werden.

Ein Megafon durchbricht die Stille. «Wir bitten Sie, mindestens zwei Meter Abstand zu halten», schallt es durch die unterste Verkaufsebene. Der Mann spielt seine Rolle als Regisseur der Corona-Krise perfekt. Doch eigentlich braucht es ihn gar nicht. Die wenigen Statisten in diesem Trauerspiel halten sich sowieso längst daran.