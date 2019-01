Eiskalte Träume vom Frieden

Wovon träumen Menschen? Nicht nur die Philosophie und die Psychologie beschäftigt diese Frage seit Jahrhunderten, sondern auch die Kunst. So war das Träumen auch das diesjährige Motto des 37. World Snow Festival, ein «Fest der eiskalten Kunst», das zwischen dem 21. und dem 26. Januar in Grindelwald ausgetragen wurde.

An diesem internationalen Wettbewerb nahm auch der Niederglatter Bildhauer Lucas Walt teil. Im Team Schweiz fand er, zusammen mit dem Churer Andreas Egger sowie Andreas Eschenmoser und Konradin Furrer aus Biel, zwei Antworten auf die tiefsinnige Frage. Die erste: das Fliegen – Leichtigkeit, Unbeschwertheit, Freiheit. Doch: «Bedingt frei sein nicht auch ein Leben in Frieden?», fragt Anita Jutzi, Eschenmosers Gattin, in einem Text, der das Werk begleitet. So landeten die Künstler beim zweiten Traum der Menschen: dem Frieden. «Die Friedenstaube vereint diese beiden Motive», erklärt Walt. Dass die Skulptur genau drei Vögel zusammenbringe, sei ebenfalls kein Zufall, sondern verweise vielmehr auf die Heiligkeit der Zahl Drei in einigen Religionen.

«Sehr heikle Arbeit»

Am Anfang aller Gestaltung stand jedoch weder Schnee noch Stein, sondern einfache Spielknete. «Mit meinen Kindern sass ich am Tisch und habe das erste Modell entworfen», erzählt Walt. Das nächste Modell, dieses Mal aus Ton, diente dann bereits als Vorlage für das zwanzigmal grössere Original, das in Grindelwald entstehen sollte.

Ob sich die filigrane Variante der drei Tauben, die schräg nach oben schauen, überhaupt umsetzen lassen würde, war den Künstlern bis zuletzt nicht klar. «Bezüglich der Statik ist die Skulptur zwar interessant, aber auch heikel», schildert Walt, «denn die Vögel stehen nur auf fünf kleinen Punkten. Deshalb wussten wir bis zum Schluss nicht, ob das Projekt ‹verhebt›.» Am Sonntagabend war allen Teams ein rund drei Meter hoher Schneeblock zugeteilt worden – wie dieser Block aber beschaffen war, blieb dem Zufall überlassen. «Wir hatten dann nicht nur mit der Qualität des Materials Glück, sondern auch mit dem Wetter», so Walt weiter. Das heisst vor allem: Kälte und Trockenheit. Denn steigen die Temperaturen zu stark, schmilzt die Schneefigur, bevor sie überhaupt fertiggestellt ist.

Der Bildhauer Lucas Walt lebt seit 1993 in Niederglatt. Foto: PD

Von Montagmorgen bis Freitagmittag arbeiteten die Schweizer Künstler an den symbolträchtigen Vögeln. Die geringere Härte des Materials war für Walt, der zumeist mit Stein arbeitet, zwar ungewohnt, der Arbeitsablauf aber ähnlich. Vor seinem Atelier in Niederglatt, wo er seit 26 Jahren auch lebt, stehen zahlreiche noch unbeschriftete Grabsteine. «Viele Bildhauer leben ausschliesslich von der Gestaltung von Grabsteinen, doch auch die braucht es heute immer weniger», sagt er.

Spannungen seien üblich

Auch in der Arbeit mit Schnee gehe es um exakte Abläufe – etwa dass der Künstler nicht zu früh einen tragenden Bestandteil herausarbeitet und die Skulptur in sich zusammenfällt. «Wir hatten immer sehr genaue Vorgehensweisen im Kopf. Deshalb wechselten wir uns tageweise darin ab, wer die notwendigen Entscheidungen treffen soll.» Es sei klar, dass es in diesem Prozess untereinander zu Spannungen kommen könne. Doch das Team Schweiz ist mit seiner Leistung offenbar so zufrieden, dass es an eine weitere Zusammenarbeit denkt.

Am letzten Freitagabend bestimmte schliesslich eine Jury aus verschiedenen Kunstschaffenden – zusammen mit dem Publikum, das teilweise extra für den Schneeskulpturenwettbewerb nach Grindelwald gereist war – die diesjährigen Siegerinnen und Sieger. Die Mannschaft aus Südkorea belegte den ersten Platz mit einer feinen Büste, aus deren Kopf zwei kleine Vögel entfliegen.

Das Schweizer Team überzeugte die Jury zwar mit der Konstruktion, landete dann aber mit zwei Punkten Rückstand auf Platz 2. «Dass wir so knapp abfielen, war etwas ärgerlich», meint Walt schmunzelnd. Er wisse aber auch, dass gerade der ­Publikumspreis oft eher an liebliche Motive gehe, die auch Kindern gefallen würden. Der diesjährige Publikumsliebling war eine skurrile Traumsituation mit zwei Gnomen, geschaffen vom Team Alaska. (Zürcher Unterländer)