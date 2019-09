«Er sollte mir im restlichen Leben nicht mehr über den Weg laufen»

«Zuerst wollten wir uns einen Lastwagen beschaffen», sagte der Hauptangeklagte am Montag beim Prozess am Bezirksgericht Bülach. Es ist der Anfang eines brutalen Mordplans. Im Internet stösst der heute 29-Jährige im Jahr 2016 auf das Verkaufsinserat für einen Lastwagen. Beim Verkäufer handelt es sich um einen 36-jährigen Bülacher. Es kommt zu einem ersten Treffen. «Ich wollte ihm den Lastwagen alleine wegnehmen, doch es ging zeitlich nicht auf.» Es sei nämlich zu spät gewesen, um eine Probefahrt zu machen. Der Verkäufer vertröstet seinen Kunden auf den nächsten Tag.

Der Hauptbeschuldigte kehrt zum abgemachten Zeitpunkt zurück zur Garage in Niederhasli. Jedoch nicht alleine. Seine Frau und sein damals bester Freund begleiten ihn. Dass das Trio zuvor einen ausgereiften Mordplan schmiedete, bestreitet der Hauptbeschuldigte vor Gericht. Vor allem seine Ehefrau habe von alldem nichts gewusst. Es wirkt, als würde er sie schützen.

Kinder waren bei der Tat dabei

Was in der Folge geschieht, wird in der Anklageschrift als «besonders grausam» bezeichnet. Während der Probefahrt wird der Bülacher Lastwagenchauffeur vom Haupttäter und seinem Komplizen mit einer Waffe bedroht und gefesselt. Danach fahren sie mit dem Lastwagen in Richtung Bern. Unterwegs übergibt der Haupttäter das Handy des Opfers an seine Ehefrau. Diese fährt mit dem Telefon zurück nach Nieder­hasli, um es dort in der Garage zu deponieren, sodass sich später niemand vorstellen kann, was mit dem Opfer geschehen ist. Besonders bedrückend: Zu diesem Zeitpunkt befinden sich auch die beiden Kinder des Ehepaars im Auto der Frau.

«Die Serbenmafia zwang mich, einen Lastwagen zu stehlen.»Hauptbeschuldigter

In Utzigen zwingt der Hauptbeschuldigte sein Opfer, das sie inzwischen in einem kleineren Anhänger festgebunden hatten, den Kaufvertrag für den Lastwagen zu unterschreiben. «Wieso mussten Sie dafür bis nach Bern zurückfahren?», wollte der Richter wissen. «Kein Ahnung», so die Antwort. Schliesslich tötet der 29-jährige Beschuldigte den 36-Jährigen, indem er ihm neben dem Mund auch noch die Nase zuklebt. Mit der Leiche fährt er daraufhin wieder zurück nach Zürich und legt sie am Waldrand in Boppelsen ab. «Ich wollte, dass er gefunden wird. Er und seine Familie können für alles, was passiert ist, nichts dafür», so der Beschuldigte. Bei dieser Aussage scheint er zu weinen. Doch irgendwie kauft man ihm das nicht ab, spricht er doch ansonsten sehr nüchtern über die Taten.

Beschuldigte erzählen andere Geschichten

Doch wie kommt man auf die Idee, jemanden zu töten, nur um dessen Lastwagen zu stehlen? «Die Serbenmafia hat mich gezwungen, einen Lastwagen zu stehlen. Ich hätte vor der Tötung alles abbrechen sollen und mich bei der Polizei melden müssen», so der Beschuldigte.

Das Trio flog letztlich auf, weil es den Lastwagen des Opfers im Internet verkaufen wollte. Ein potenzieller Käufer aus Süddeutschland wunderte sich ob dem tiefen Verkaufspreis und meldete das Inserat bei der Polizei, welche die Leiche des Bülacher Lastwagenchauffeurs bereits gefunden hatte und Ermittlungen einleitete.

Die Befragung des Hauptbeschuldigten dauerte mehrere Stunden. Erst am späten Nachmittag konnte mit der Befragung des Komplizen begonnen werden. Der 36-jährige Garagist aus Solothurn hat im Verlauf der Verhandlung oft den Kopf geschüttelt. Bereits da war klar, dass sich seine Version von jener seines ehemals besten Freundes unterscheiden würde. Er sagte dann auch: «Er sollte mir im restlichen Leben nicht mehr über den Weg laufen. Mich stört, dass sich die Angehörigen eine Mafiageschichte anhören müssen, obwohl diese weltfremd ist.» Beim ersten Mord, bei dem ein 25-Jähriger in Utzigen BE getötet und danach vergraben wurde, habe er dem Haupttäter lediglich beim Anlocken und beim Fesseln des Opfers geholfen. «Ich wollte ihm einen Gefallen machen, damit er an Geld kommt.» Der Gehilfe beschwichtigt jedoch, er habe nicht gewusst, dass das Opfer in der Folge umgebracht wurde. Aber auch er wich den kritischen Fragen des Richters immer wieder aus, sodass seine Geschichte ebenfalls nicht wirklich glaubhaft erscheint.

Beim Mord am Bülacher Lastwagenchauffeur soll der Garagist eine prägendere Rolle gespielt haben. Zu diesem Fall wird er jedoch erst am heutigen Prozesstag befragt. Man darf zudem gespannt sein, was die Ehefrau bei ihrer Befragung aussagen wird. Die beiden anderen Beschuldigten hielten sich mit Aussagen über die Mitwirkung der 29-Jährigen bei den Taten bisher zurück. Die Plädoyers dürften erst in der kommenden Woche stattfinden. Noch ist nicht bekannt, welche Strafen die Staatsanwältin fordert.