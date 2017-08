Erlebtes wird auf Leinwand verewigt

Die 46 ausgestellten Aquarellbilder im Alterszentrum in Embrach sind nur ein kleiner Teil des Werkes von Esther Schmid-Landert. Schliesslich malte die 90-Jährige Einheimische bis vor drei Jahren mehrere Jahrzehnte lang regelmässig Bilder.

Ihre Ausstellung «Umeluege: zurückschauen – hinschauen – anschauen», die das Publikum noch bis Mitte September anschauen kann, ist somit auch ein Rückblick auf viel Erlebtes in ihrem Leben und dementsprechend mit viel Engagement vorbereitet. «Ohne die Unterstützung meiner beiden Töchter wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen», meint die Malerin.

Von Embrach bis Algier

«Landschaften habe ich am liebsten gemalt und ganz viele Bilder entstanden in den Ferien, wo man auf Neues und Anderes trifft», sagt sie. Während den Frühlings- und Sommermonaten sind Landschaftsbilder quasi vor der Haustüre entstanden. Auf ihnen erkennt man Rorbas, Embrach, Hochfelden, Neeracherried. «Ich habe nur ganz wenige Landschaftsbilder aus der Winterzeit, dann malte ich Blumen», sagt die Embracherin. Weitere Bilder entstanden während Malkursen in der ganzen Schweiz, aber auch in Griechenland, Italien und Tunesien.

Eines ihrer ersten Aquarelle entstand in Algier 1953, als sie sich für ein Jahr als Dienstmädchen auf einer Missionsstation arbeitete. Das Stadtpanorama samt Meeresküste entstand am ersten Nachmittag nach der Ankunft. «Während der Siesta-Zeit nutzte ich die Gelegenheit, um schnell ein Bild zu malen.»

Dass dieses und andere Bilder «schnell» entstanden sind, sieht man ihnen nicht direkt an – vor allem die früheren bestechen zudem mit einer grossen Detailtreue. Hier traf wohl Pragmatismus auf Talent. «Fast jedes Bild habe ich in zwei, drei Stunden gemalt – und dann war es gelungen oder eben nicht. Bei Aquarellen kann man fast nichts korrigieren, nichts heller machen, wenn die Farbe auf dem Papier ist. So gerät auch Vieles nicht, wenn man schnell malt», erklärt sie.

Malen gegen die Leere

Schmid-Landert arbeitete über drei Jahrzehnte als Keramikmalerin in der Töpferei Landert in Embrach. Schon während ihrer Ausbildung in der Keramischen Fachschule in Bern sammelte sie erstes Wissen über das Aquarellieren. In den 80er Jahren begann sie sich neben ihrer Arbeit intensiv mit dem Aquarellmalen zu beschäftigen. «In dieser Zeit ist auch mein Mann verstorben und das Malen hat viel Leere in meinem Leben ausgefüllt. Es gab mir ein Ziel und die nötige Konzentration auf etwas.»

Während die meisten Bilder in der Austellung im Embracher Alterszentrum auch zum Verkauf stehen, gibt es auch einige Exemplare, von denen sich Esther Schmid-Landert nicht trennen möchte – sie sollen weiterhin persönliche Erinnerungen bleiben.

Die Ausstellung im Alterszentrum Embrach ist bis 18. September zu sehen. (Zürcher Unterländer)