Erneuerung von Randabschlüssen und Beleuchtung

Das kantonale Tiefbauamt saniert in Glattbrugg den Belag, die Randabschlüsse und die Beleuchtung an der Schaffhauserstrasse im Abschnitt zwischen der Stadtgrenze Zürich bis zur SBB-Brücke. Die Bauarbeiten erfolgen in Etappen und beginnen am Montag, 11. März. Sie dauern voraussichtlich bis im November dieses Jahres. In dieser Zeit wird der Verkehr einspurig mithilfe einer Lichtsignalanlage durch die Baustelle geführt. Dies kann auf der Schaffhauserstrasse insbesondere während des Morgen- und Abendverkehrs zu Rückstaus und damit längeren Reisezeiten führen. Fussgänger werden mit einer Umleitung an der Baustelle vorbeigeführt.

Verschiebung Bushaltestelle

Die Buslinie 768 wird nicht umgeleitet. Die Bushaltestelle Frohbühlstrasse wird zeitweise verschoben. Der Einbau des Deckbelags ist ebenfalls im Herbst 2019 geplant.

Über den genauen Zeitpunkt und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen wird das kantonale Tiefbauamt mit einem Flugblatt informieren (red)