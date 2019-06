Erneuter Versuch Altstadt autofrei zu machen

Die Bülacher Altstadt soll autofrei werden. Das fordert zumindest der parteilose Gemeinderat Daniel Wülser. In einem Postulat hat er den Stadtrat dazu aufgerufen, zu prüfen, wie man den Durchgangsverkehr testhalber zu gewissen Zeiten sperren könnte. So will er die Attraktivität der Altstadt steigern.

Seit 2003 gilt die Bülacher Altstadt als Begegnungzone. Das bedeutet bereits jetzt uneingeschränkten Vortritt für die Fussgänger und eine Tempolimite von 20 km/h für die Fahrzeuge. Die Einführung dieser Begegnugnszone wurde 30 Jahre lang geplant.

Autofreie Altstadt ist ein alter Hut Die Idee einer autofreien Altstadt ist nicht neu. Im Oktober 2015 legte der Bülacher Hanspeter Graf dem Stadtrat eine Petition mit 167 Unterschriften vor, die ein vollständiges oder zumindest teilweises Fehlen von Autos in der Altstadt fordert. Die Befreiung des historischen Kerns der Stadt vom motorisierten Verkehr würde die Attraktivität steigern und zum Flanieren einladen, lautete damals, genauso wie heute die Begründung. Auch für das Gewerbe sei dies ein Vorteil, obwohl eine Verkehrsbefreiung auch die Aufhebung der Parkplätze in der Begegnungszone bedeutet hätte. Dies begründete Graf damit, dass die Geschäfte und Restaurants ihre Auslagen und Sitzplatzbereiche vergrössern könnten. Eine weitere Begründung aus dem Jahr 2015: bisherige Sperrungen und ihre Handhabung bei unterschiedlichen Anlässen zeige, dass eine belebte Altstadt auf den motorisierten Verkehr verzichten könne.

Ablehnung war keine Überraschung

Der Stadtrat erteilte damals jedoch dem Begehren eine Abfuhr und gab bekannt, dass er an der «Begegnungszonen Altstadt», sowie an dem «geltenden Verkehrsregime» festhalten will.

Der damalige Initiant hatte damit gerechnet, denn bereits in früheren Versuchen, die Altstadt autofrei zu machen, zeigte das Gewerbe keine Begeisterung. Dies obwohl damals als Kompromiss bereits in der Petition nicht die komplette Sperrung der Altstadt gefordert wurde. Die Petition zielte lediglich auf ein temporäres Autoverbot ab, ähnlich wie dies auch jetzt gefordert wird. Damals wollte man das Verbot auf die Samstage und Sonntage im Sommer beschränken, um der Altstadt neues Leben einzuhauchen.

Auch Wülser rechnet nicht damit, dass die Teilsperrung mehrheitsfähig ist. Trotzdem habe sich die Situation geändert. «Wir haben heute den neuen Coop in Bülach Nord, und die Leute im Süden kaufen sowieso nur noch in Bülach Süd ein», sagt Wüsler. Die Altstadt verliere an Attraktivität, und dagegen müsse nun etwas unternommen werden.

Mit der Forderung ist Bülach nicht allein Bülach ist nicht die einzige Stadt, die sich ihren Stadtkern autofrei wünscht. Auch in Eglisau wurde bereits mehrfach über den Vorschlag diskutiert. Dort hatte man an der Gemeindeversammlung im Jahr 2002 bereits beschlossen, dass ein Teil des Städtlis zur Begegnungszone werden sollte. Doch bevor dies umgesetzt wurde, kam die Forderung nach einer Fussgängerzone auf. Entschieden hat man sich bis heute noch für keine der beiden Varianten. (Zürcher Unterländer)