Erstmals Obergerichts-Verfahren wegen Einsatz von «Kamikaze»-Taube

Das Bezirksgericht Bülach hatte den Kosovaren im März 2017 zu einer bedingten Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu 30 Franken sowie zu einer Busse von 1500 Franken verurteilt.

Das Bezirksgericht sah es als erwiesen an, dass er die Federn einer seiner Tauben mit hochwirksamem Pflanzengift präpariert hatte und damit einen Falken, Sperber oder Habicht - alles geschützte Greifvögel - vergiften wollte. Die Taube war allerdings eingefangen worden, bevor sie Unheil anrichten konnte.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen Tierquälerei und eine bedingte Freiheitsstrafe von elf Monaten sowie 1500 Franken Busse gefordert. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Es gebe keinerlei Beweise gegen den Beschuldigten, weshalb dieser das Urteil ans Obergericht weiterzog.

Laut der Organisation «Tier im Recht» dürfte es das erste Mal in der Schweiz sein, das ein Fall von so genannten «Kamikaze»-Tauben in zweiter Instanz gerichtlich beurteilt wird. Der erste Tauben-Fall überhaupt fand im Juli 2016 statt. Damals wurde in Dielsdorf ein 42-jähriger Taubenzüchter wegen des Einsatzes einer «Kamikaze»-Taube zu einer bedingten Freiheitsstrafe von elf Monaten und einer Busse von 4000 Franken verurteilt. Der Mann akzeptierte das Urteil.

Immer wieder Anschläge auf Greifvögel

In den letzten Jahren kam es in der Schweiz immer wieder zu Giftanschlägen auf geschützte Greifvögel. Allerdings ist es meist schwierig, die Verantwortlichen zu ermitteln, da die Züchter den präparierten Tauben die Erkennungsringe abnehmen, bevor sie sie in den Tod schicken.

Bekannt wurde das heimtückische Vorgehen mancher Taubenzüchter durch einen Fall aus Zürich. Die Stadt hatte bei einem Wanderfalkenhorst an einem Hochkamin eine Webcam eingerichtet. Am 9. Mai 2011 zeigten die Aufnahmen, dass das Falkenweibchen mit einer Taube zu ihren Jungen heimkam, die Beute zu rupfen begann und vor laufender Kamera starb. Dieser konkrete Fall wurde laut «Tier im Recht» bisher nicht aufgeklärt. Seither seien aber immer wieder Hinweise auf ähnliche Vorgänge eingegangen. (mst/sda)