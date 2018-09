Erweiterung und Umbau von Schule verzögert sich

Die Tagesschule steht in Bülach seit zwei Jahren auf der politischen Agenda. Im September 2016 hat Gemeinderat Werner Oetiker (SP) den Stadtrat mit einem Postulat aufgefordert, die Einführung dieser Schulform zu prüfen. Die Primarschulpflege zeigte sich bereit, die Einführung konkret zu evaluieren – falls der politische Wille da sei. Diesen zeigte Oetiker am 13. März 2017 mit seiner Motion. Die Exekutive hat inzwischen ein sechsseitiges Konzept präsentiert, wie eine solche Schule aussehen könnte. An der Ratssitzung vom Montag beantragte Werner Oetiker, die Motion für erheblich zu erklären. Heisst: Stimmt das Parlament der Erheblichkeitserklärung zu, hat der Stadtrat innert 9 Monaten einen Beschlussentwurf auszuarbeiten und diesen dem Gemeinderat vorzulegen.

Dass sich bei Weitem nicht alle Parlamentarier für eine Tagesschule einsetzen, zeigte die umfassende Diskussion vor der Abstimmung. Vor allem aus dem politisch rechten Lager kam Gegenwehr. Romaine Rogenmoser (SVP) sagte: «In Bülach gibt es schon genug Betreuungen für die Schulkinder.» Sie bezeichnete die Motion als Affront gegen die Personen, welche die Kinder bisher betreut haben. René Anthon (SVP) befürchtete zudem, dass die Kosten für die Tagesschule auf den Steuerzahler zurückfallen: «Am Ende bezahle ich so viel Steuern, dass meine Frau, die eigentlich Hausfrau ist, auch noch Geld verdienen muss.» Für Schulvorsteherin Virginia Locher (FDP) ist genau das der Grund, warum Bülach eine Tagesschule braucht. «Bei Familien, die nicht so viel Geld haben, müssen beide Elternteile arbeiten. Dann ist man froh, wenn man seine Kinder in einer Tagesschule unterbringen kann», sagt sie.

Letzlich wurde die Motion von Werner Oetiker mit 16 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung für erheblich erklärt.

Planungskredit knapp zurückgewiesen

Ein weiteres Geschäft, das für Meinungsverschiedenheiten sorgte, war die Bewilligung des Planungskredits für die Erweiterung und den Umbau der Schulanlage Allmend (ehemals Böswisli) in der Höhe von 495 000 Franken. Die Fachkommission Bildung und Soziales hat das Geschäft unter Berücksichtigung von drei Zusatzanträgen zur Annahme empfohlen. Die RPK stimmte mehrheitlich dagegen.

Noch bevor Julia Pfister (EVP), Präsidentin der Kommission Bildung und Soziales, ihr Referat halten konnte, stellte Frédéric Clerc (FDP) im Namen der FDP-, BSB- und der SVP-EDU-Fraktionen einen Rückweisungsantrag. Er fordert klare Angaben über Kosten und Termin. «Die Fraktionen sind wegen der schlechten Informationslage zum jetztigen Zeitpunkt nicht in der Lage, mit gutem Gewissen entscheiden zu können», begründete Clerc. Julia Pfister entgegenete: «Wird der Planungskredit zurückgewiesen, verlieren wir fast ein ganzes Jahr. Aus meiner Sicht darf man mit der Erweiterung und dem Umbau des Schulhauses nicht mehr länger warten.»

Letztlich nützte die Gegenwehr nichts. Die Rückweisung wurde mit 14 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen.

Alle Fraktionen sind zufrieden mit der Jahresrechnung 2017

Weniger umstritten war dann die Genehmigung der Jahresrechnung 2017. Die laufende Rechnung weist einen Ertrag von von 135,4 Millionen Franken und einen Aufwand von 134,2 Millionen Franken auf. Dies ergibt einen Ertragsüberschuss von 1,22 Millionen Franken. Finanzvorsteher Walter Baur (SVP) sagte: «Ein Finanzminister will nicht immer wahnisinnig gute Abschlüsse. Das würde heissen, dass zum Beispiel zu viel Steuern eingezogen wurden.» Die Einnahmen seien zwar gestiegen, aber man habe auch die Ausgaben begradigt. «Ideal ist, wenn der Abschluss weder zu viel plus noch zu viel minus aufweist.» Die Rechnung 2017 sei für ihn deshalb zufriedenstellend.

Die darauffolgenden Fraktionserklärungen zur Jahresrechnung fielen dann auch durchwegs positiv aus. Daniel Wülser von der EVP-GLP-Fraktion sagte: «Wir sind erfreut, dass der Stadtrat das Budget eingehalten beziehungsweise unterboten hat.» Das Parlament nahm die daraufhin Rechnung 2017 einstimmig an. (Zürcher Unterländer)