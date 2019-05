Es kann zum dritten Mal gerutscht werden

Am 21. Juli, dem zweiten Sonntag der Sommerferien, gehört die Kirchstrasse von Wallisellen – bei den Einheimischen als Chilerai bekannt – nicht den Autos sondern Menschen auf aufblasbaren Schwimmreifen. Radio Zürisee baut wie bereits in den beiden Vorjahren eine 200 Meter lange Wasserrutschbahn auf. Eingestiegen wird wie gewohnt vor der Kirche, der Ausstieg befindet sich beim Bahnhof.

Gerutscht werden kann an diesem Tag von 11 bis 18.30 Uhr. Die ersten Stunden sind Familien mit Kindern vorbehalten. Danach ist ab 15.20 Uhr die Kategorie «Action» an der Reihe. Diese richtet sich an Rutscher ab 14 Jahren. Ein gelöstes Ticket ermöglicht das Rutschen für eine Stunde – in einem definierten Zeitraum, einem sogenannten Slot.

So rutschte Wallisellen im Sommer 2018

Wie sich in den beiden Vorjahren gezeigt hat, erfreute sich der Anlass jeweils eines grossen Interesses. Bei der Premiere 2017 waren sämtliche Startplätze restlos ausverkauft. Rund 1600 Personen wollten damals die Erstaustragung des feuchten Rutschspasses im Zentrum von Wallisellen nicht verpassen. Im letzten Jahr wurde der Slide My Day sogar bis in die frühen Abendstunden verlängert, weil die Nachfrage nach den Tickets derart gross war.

Vorverkauf: Familien-Tickets kosten für Kinder unter 6 Jahren 4 Franken, für Kinder von 7 bis 14 Jahre 10 Franken (Earlybird: 6 Franken) und für Begleitpersonen ab 18 Jahren 16 Franken (Earlybird: 12 Franken). Die Kategorie «Action» (ab 14 Jahre) kostet 20 Franken (Earlybird: 15 Franken). Tickets gibt es ab sofort auf: www.starticket.ch (Zürcher Unterländer)