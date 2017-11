Es pendelt sich wieder schneller via Gerlisberg

Klotens Stadtrat Roger Isler (FDP) hat am Dienstag eigenhändig die Abschrankung entfernt, welche während der Sanierung der Strasse über Gerlisberg den kürzesten Weg zum Flughafen verunmöglicht hatte.

Während der zweimonatigen Bauzeit mussten Autopendler aus der Region Birchwil den zeitraubenden Umweg über Bassersdorf in Kauf nehmen. Nun ist das teils marode Strässchen im Auftrag der Stadt Kloten saniert worden. Auf eine Verbreiterung wurde bewusst verzichtet, da man die Strasse als Umfahrungsstrecke nicht stärken wollte.

Klotens Stadtrat hatte für die Arbeiten einen Kredit von rund 335 000 Franken bewilligt. Die Verbindung soll auch in Zukunft offen bleiben, ausser von Februar bis April von 18 bis 8 Uhr. Das ist allerdings keine Neuerung, sondern wird schon seit Jahren so gehandhabt – in Abstimmung mit der nächtlichen Schliessung der Eigentalstrasse wegen der Amphibienwanderung. (dsh)