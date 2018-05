«Es war die beste Zeit meines Lebens»

Den längsten Weg auf sich genommen hatte der ehemalige Kapitän Werner Naef. Um am Swissair Network Circle, kurz SNC, ­dabei zu sein, legte der nach Neuseeland ausgewanderte «Swiss-airler» mehrere Zwischenstopps ein. «Es ist jedes Mal herzerwärmend, die alten Kollegen wieder zu sehen», sagte er wehmütig. Zwar hätten er und seine Frau downunder mit drei anderen Paaren Freundschaft geschlossen, doch wahre Freunde zu gewinnen, brauche Zeit.

Diese Zeit hatte Werner Naef während seiner Swissair-Karriere. Seinen fliegerischen Höhepunkt und die zugleich schwerste Aufgabe erlebte er 1998 als Captain derjenigen Swissair-Maschine, welche die Angehörigen der Opfer an die Absturzstelle in Halifax, Kanada, flog.

Von Frequent Flyers zu Frequent Guests

Am diesjährigen SNC-Jahres-Event im Balsberg fanden sich neben Naef noch weitere rund 150 ehemalige Swissair-Angestellte ein, um bestehende Kontakte zu pflegen und neue Gesichter kennen zu lernen.

Kein neues Gesicht für die Ex-Flight-Attendants, -Piloten oder -Lohnbuchhalterinnen war der ehemalige Swissair-CEO Jeff Katz. Seine auf Englisch gehaltene Rede zum Thema «Swissair Afterglow: Important Lessons from then and now» war gefüllt von Wortspielereien und Anspielungen auf seinen damaligen Führungsstil. So sprach er unter anderem die Zuhörer als Frequent Guests an und betonte, dass er «wie alle anderen Mitarbeiter die Swissair geliebt habe». Das Wort «Afterglow» beinhalte nicht nur einen nostalgischen Rückblick auf die Swissair-Jahre, sondern auch einen Blick nach vorne, quasi ein Weitermachen aufgrund des Gelernten.

Anzahl Piloten wird weltweit abnehmen

Katz verliess kurz vor dem Swissair-Grounding 2001 seinen Posten als CEO und lenkte anschliessend die Fäden bei der Gründung der Unternehmung Orbitz. Nach einem Abstecher in die Spielzeugindustrie sei er nun wieder in den heimischen Gewässern der Reisebranche tätig und investiere in die Entwicklung schnittstellenverbindender Apps.

«Die Welt wird immer vernetzter und deshalb braucht es firmenübergreifende Schnittstellen, damit etwa der verspätete Passagier automatisch einem anderen Taxi oder gar einem anderen Hotelzimmer zugewiesen werden kann», prognostizierte Katz. Für ihn stehe fest, dass aufgrund der zunehmenden Automatisation der Bedarf nach Piloten sinken werde. «Der internationale Flugverkehrsmarkt wird von den grossen Flugzeugesellschaften dominiert, während die Billigflieger bloss noch ein Daseinsrecht haben werden.»

Von der Flight-Attendant zur Berner Grossrätin

Eine weitere Prognose machte Katz in Sachen Informationsgehalt, denn bisher taxierten Google oder Amazon ihre Inhalte nur wenig, obwohl niemand ihnen verbiete, höhere Gebühren zu verlangen.

Der Weg aus dem Emmental war für die Berner Grossrätin Andrea Gschwend-Dieren nicht so weit wie derjenige des nach Neuseeland ausgewanderten Werner Naef. «Es war die beste Zeit meines Lebens», antwortete sie auf die Frage, was sie an ihrem damaligen Job so liebte. Sie lebe den Swissair-Enthusiasmus einfach im jetzigen Leben und in ihrer Berufung als Politikerin weiter. Wenig Kritik an Jeff Katz’ Führungsstil war an diesem Abend mit amerikanischem Buffet zu hören. Einzig der ehemalige Swiss-Mitarbeiter und Inkassoleiter Stephan Stäger fand das Referat zu lang und vermisste einige Worte zum Halifax-Absturz.

