Existenzielle Fragen im Fahrstuhl

Ausgerechnet im 40. Stockwerk geschieht es. Vier Personen, zwei Damen und zwei Herren, sind kurz zuvor in einen Fahrstuhl gestiegen. Nun vermeidet man wie üblich jeden Augenkontakt und verharrt in Schweigen bis man die enge Kabine wieder verlassen darf. Doch diesmal kommt es anders: Der Lift fährt bis zur 40. Etage.

Dort bleibt er mit einem lauten Knall und in Dunkelheit stehen. Eine Stimme ab Band bietet die Eingeschlossenen um Geduld, Hilfe sei unterwegs. Dann nimmt das Drama Fahrt auf. Die vier ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten verfallen in Panik und suchen krampfhaft nach Hilfe. Der Schicksalsgemeinschaft bleibt nichts anderes übrig, als sich zusammenzuraufen.

Ausser der Tatsache, dass sie eingeschlossen sind, verbindet sie noch etwas. Alle sind just in diesem Jahr 40 geworden – nicht mehr jung, noch nicht alt. Der Moment für eine Zwischenbilanz. Umso mehr, als sie nun Zeit dafür haben. Laut beginnen sie darüber nachzudenken, was war, was hätte sein können und über das, was vielleicht kommt oder ausbleibt.

Die Zuschauer werden Zeugen einer unfreiwillig zustande gekommenen, amüsanten Gruppenselbsttherapie. Es ist die allererste Schweizer Aufführung des Kammerstücks «4 nach 40». Das Stück hatte der österreichische Autor Fritz Schindlecker vor zwölf Jahren geschrieben.

Autor zeigt sich zufrieden

Der 64-jährige Autor war eigens zur Premiere aus Wien angereist und freute sich an der detailgetreuen Umsetzung seines Werkes. Mit etwas Lokalkolorit wurden die Geschehnisse in die Schweiz übertragen, die Sprache blieb Hochdeutsch. Beeindruckt war Schindlecker vom Bühnenbild.

Der luxuriöse High-Tech-Lift drücke genau die von ihm beabsichtigte Enge und Beklemmung in einer solchen Situation aus. «Der Bühnenraum ist optimal genutzt und das Zusammenspiel mit der Musik verleiht dem Ganzen die erwünschte Dramatik», stellte er fest.

Drei Schauspieler treten zum ersten Mal in Seeb auf. Für Reto Mosimann, den Vierten im Bunde, ist es bereits die siebte Produktion, in der er mitwirkt. Der Gründer des Theaters, Urs Blaser, inszenierte in den vielen Jahren rund fünfzig Programme und führt bei «4 nach 40» Regie.

Viel Prominenz im Publikum

Im Publikum sind bekannte Persönlichkeiten auszumachen: Kolumnistin Hildegard Schwaninger, Journalist Jürg Ramspeck, Fernsehproduzent Max Sieber sowie Schauspieler Kamil Krejci.

Zufrieden zeigt sich Besucherin Manuela Signer aus Jestetten aus. «Ich bin vor allem wegen der Schauspielerin Stephanie Signer gekommen. Sie ist meine Cousine und hat mich zur Premiere eingeladen», sagt sie. Die in Bülach geborene Schauspielerin wuchs in Deutschland auf.

Neben der schauspielerischen Leistung der vier Akteure und dem heimeligen Interieur des Kammertheaters überzeugte Zuschauerin Signer der freundliche und aufmerksame Service in der Gastronomie. Sie ist sicher: «Ich war zum ersten Mal Zuschauerin bei den Kammerspielen Seeb, aber bestimmt nicht das letzte Mal.»

(Zürcher Unterländer)